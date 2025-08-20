Jaka przyszłość czeka Ukrainę? Najważniejsze pytania w debacie TVN24+

Biały Dom: Zełenski i Putin wyrazili wolę, aby rozmawiać Źródło: TVN24

Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem w piątek na Alasce. Po szczycie z prezydentem Rosji amerykański przywódca przekazał jednak między innymi, że nie zawarł żadnego porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Trzy dni później z prezydentem USA o warunkach zakończenia wojny rozmawiali w Białym Domu europejscy przywódcy, w tym prezydent Ukrainy. Co wyniknie z tych spotkań?

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie Źródło: governo.it

Debata TVN24+

O wynikach rozmów przeprowadzonych w ostatnich dniach rozmawiać będą eksperci, którzy wezmą udział w dzisiejszej debacie TVN24+: analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenz, redaktor naczelny portalu Defence24.com dr Aleksander Olech oraz Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka "Gazety Wyborczej" zajmująca się tematyką Europy Wschodniej.

Debata "Przyszłość Ukrainy" już o godzinie 15:00 tylko w TVN24+. Poprowadzi ją Bartłomiej Ślak.

Zawsze jest coś do dodania

W ramach debat TVN24+ eksperci co tydzień dyskutują o najważniejszych i najciekawszych tematach, pokazując szerszą perspektywę i szerszą prawdę o świecie. Do tej pory zaproszeni goście rozmawiali między innymi o tym, jak walczyć z piractwem drogowym, w jaki sposób dezinformuje rosyjska propaganda oraz o pomocy humanitarnej w strefie Gazy.