Świat Zastrzelił cztery osoby w restauracji. Policja prowadzi pościg za napastnikiem

Do ataku doszło w mieście Tarsus, na południu Turcji w prowincji Mersin w poniedziałek.

Podejrzany otworzył ogień w restauracji, po czym zbiegł - przekazały media.

Policja została postawiona w stan najwyższej gotowości, a do pościgu za domniemanym napastnikiem włączono śmigłowiec - podał dziennik "Hurriyet".

Nie żyje właściciel i pracownik lokalu

Prywatna agencja prasowa DHA podała, że napastnik ma 17 lat. Wciąż przebywa na wolności. W ataku zginęli właściciel i pracownik lokalu oraz dwóch mężczyzn postrzelonych w trakcie ucieczki sprawcy - powiadomił "Hurriyet". Napastnik zranił kolejnych osiem osób. Dziennik zaznaczył, że liczba rannych może wzrosnąć.

W kwietniu na południu Turcji doszło do dwóch strzelanin, w których napastnikami byli nastolatkowie. 15 kwietnia jeden otworzył ogień w szkole w mieście w Kahramanmaras, zabijając nauczyciela i ośmioro uczniów. Dzień wcześniej były uczeń szkoły w Sanliurfie ranił 16 osób. Obaj sprawcy popełnili samobójstwo.

