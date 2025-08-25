Logo strona główna
Świat

"W imię ludzkości, w imię sumienia...". Dramatyczny apel w sprawie Gazy

Ekrem Imamoglu
Turcja. Ekrem Imamoglu aresztowany
Źródło: Reuters
Odpowiedzialność za dzieci umierające z głodu i pozostawione na pastwę chorób i ubóstwa spoczywa na barkach całego świata - alarmuje Ekrem Imamoglu, były burmistrz Stambułu, przebywający w więzieniu kandydat największej w Turcji partii opozycyjnej na prezydenta. Imamoglu zarzucił władzom w Ankarze brak skuteczności w działaniach w sprawie Strefy Gazy.

Ekrem Imamoglu odniósł się do kryzysu w strefie Gazy we wpisie na X, udostępnionym z konta założonego na czas jego kampanii - donosi dziennik "Hurriyet".

"Tragedia humanitarna w Strefie Gazy osiągnęła oficjalnie poziom głodu. Ponad pół miliona niewinnych ludzi zmaga się z głodem, a setki dzieci tracą życie" – napisał Imamoglu. "Podczas gdy ciężarówki z pomocą humanitarną są blokowane na granicy, odpowiedzialność za dzieci umierające z głodu i pozostawione na pastwę chorób i ubóstwa spoczywa na barkach całego świata" – dodał.

Polityk zaapelował zarówno do tureckiego rządu, jak i opozycji, o podjęcie stanowczych działań w tej sprawie. "W imię ludzkości, w imię sumienia i w imię prawa dzieci do życia, musicie wysłuchać tego apelu" – wezwał.

Jego zdaniem póki co "rząd okazał się nieskuteczny i nie jest w stanie wystarczająco głośno wyrazić swoich poglądów, aby powstrzymać masakrę i przezwyciężyć różne obawy polityczne".

Ekrem Imamoglu
Ekrem Imamoglu
Źródło: ERDEM SAHIN/EPA/PAP

Głód w Strefie Gazy

Wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła w piątek po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary. Dodano, że klęska głodu została wywołana sztucznie i wymaga natychmiastowej reakcji.

Imamoglu, główny rywal prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, przebywa od marca w więzieniu na obrzeżach Stambułu w związku z toczącą się przeciwko niemu sprawą korupcyjną. W dniu, w którym został aresztowany, ogłoszono go kandydatem największej partii opozycyjnej Turcji - Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) - na prezydenta w wyborach zaplanowanych na rok 2028.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzej opozycyjni burmistrzowie zatrzymani. "Nie ugniemy się"

Trzej opozycyjni burmistrzowie zatrzymani. "Nie ugniemy się"

Zaskakująca deklaracja: nie chcę ponownie kandydować

Zaskakująca deklaracja: nie chcę ponownie kandydować

Tureckie władze regularnie potępiają działania Izraela w Strefie Gazy i wzywają społeczność międzynarodową do powstrzymania premiera Benjamina Netanjahu przed kontynuacją wojny na tym obszarze. Ankara wezwała w sierpniu Radę Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia rezolucji, które "zapobiegną kontynuowaniu przez Izrael ludobójstwa Palestyńczyków i rozszerzeniu okupacji Strefy Gazy".

Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ERDEM SAHIN/EPA/PAP

Turcja Strefa Gazy
