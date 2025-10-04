"Trzeba wykorzystać ten moment". Ursula von der Leyen o planie Donalda Trumpa

Donald Trump o planie pokojowym dla Strefy Gazy Źródło: Reuters

"Oświadczenie Hamasu o gotowości do uwolnienia zakładników i podjęcia rozmów na podstawie najnowszej propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa jest obiecujące" - oceniła w sobotę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na X.

Ursula von der Leyen Źródło: RONALD WITTEK/EPA/PAP

"Trzeba wykorzystać ten moment. Natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy i zwolnienie zakładników są osiągalne" - napisała von der Leyen.

Zaznaczyła przy tym, że Europa będzie wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do zakończenia cierpień cywilów w palestyńskiej półenklawie i promowania "jedynego realnego rozwiązania prowadzącego do pokoju, czyli utworzenia dwóch państw (izraelskiego i palestyńskiego - red.)".

Hamas zaakceptował część planu Trumpa

Hamas poinformował w piątek, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń. Palestyńska organizacja zadeklarowała, że jest gotowa do natychmiastowych negocjacji.

Plan Trumpa zakłada trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Wśród drażliwych kwestii wymienia się brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie oraz mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje co najmniej kilkunastu żywych zakładników. Według władz palestyńskiej enklawy, w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,1 tysiąca Palestyńczyków.

