Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Trzeba wykorzystać ten moment". Ursula von der Leyen o planie Donalda Trumpa

Ursula von der Leyen
Donald Trump o planie pokojowym dla Strefy Gazy
Źródło: Reuters
Zdaniem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen reakcja Hamasu na propozycję Donalda Trumpa jest "obiecująca", a plan "osiągalny".

"Oświadczenie Hamasu o gotowości do uwolnienia zakładników i podjęcia rozmów na podstawie najnowszej propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa jest obiecujące" - oceniła w sobotę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na X.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Źródło: RONALD WITTEK/EPA/PAP

"Trzeba wykorzystać ten moment. Natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy i zwolnienie zakładników są osiągalne" - napisała von der Leyen.

Zaznaczyła przy tym, że Europa będzie wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do zakończenia cierpień cywilów w palestyńskiej półenklawie i promowania "jedynego realnego rozwiązania prowadzącego do pokoju, czyli utworzenia dwóch państw (izraelskiego i palestyńskiego - red.)".

Hamas zaakceptował część planu Trumpa

Hamas poinformował w piątek, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń. Palestyńska organizacja zadeklarowała, że jest gotowa do natychmiastowych negocjacji.

Trump wzywa do natychmiastowego przerwania bombardowań, Netanjahu "zaskoczony"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump wzywa do natychmiastowego przerwania bombardowań, Netanjahu "zaskoczony"

Plan Trumpa zakłada trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Wśród drażliwych kwestii wymienia się brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie oraz mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje co najmniej kilkunastu żywych zakładników. Według władz palestyńskiej enklawy, w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,1 tysiąca Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RONALD WITTEK/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ursula von der LeyenHamasIzraelStrefa GazyKonflikty wojskowe IzraelaKomisja Europejska
Czytaj także:
imageTitle
Polka zachwyciła świat. "Jestem bardzo zmęczona, ale jeszcze bardziej szczęśliwa"
Najnowsze
NASA
Młodzi programiści będą przez dobę pomagać NASA
Najnowsze
Ta koperta z listem miała nigdy nie trafić do rodziny
Nieszczęśliwe zakochany, został stracony. Po 82 latach rodzina dostała list
Poznań
Wymiana jeńców wojennych. Ukraińcy wrócili do domu
Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"
Świat
Izraelska ofensywa w Gazie
Media: jest rozkaz wstrzymania ofensywy w Gazie
Świat
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
"Rosjanie chcieli zmusić nas do zeznania, że to my zabiliśmy cywilów"
Świat
Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Na drogę wybiegły dwa konie. Doszło do zderzenia
Łódź
imageTitle
Fatalna diagnoza po upadku Polaka w Toruniu
EUROSPORT
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
METEO
Oskarżeni o molestowanie dziewczynki to mieszkańcy jednej z podrzeszowskich miejscowośc
Wychowawca z obozu sportowego z zarzutem "przestępstwa seksualnego"
Lublin
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Znany uczestnik walk MMA zatrzymany po bójce pseudokibiców
Kujawsko-Pomorskie
22 min
pc
Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?
Horyzont
Atak USA na łódź gangu narkotykowego
Kolejne uderzenie USA na łódź gangu. Zginęło "czterech narkoterrorystów"
Świat
imageTitle
Mistrzowskie otwarcie Legii. Genialna skuteczność rzutowa
EUROSPORT
Oryginalne zdjęcie mieszkańców Legnicy
Zdjęcie mieszkańców w kapsule czasu, z doklejoną wiceprezydent
Wrocław
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
WARSZAWA
Zdjęcie ilustracyjne
Dziwne zwroty, nieistniejące przepisy. To nie sędzia napisał wyrok
BIZNES
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
WARSZAWA
Szymon Hołownia
"Obrazić też trzeba umieć", "nie mogę się powstrzymać". Tak zaczynał w Sejmie Hołownia
Polska
Burza Amy uderzyła
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
METEO
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
WARSZAWA
Daniel Obajtek
Według Obajtka "to rozwój", ochrona przyrody "nie jest dla niego hamulcem"
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski potwierdził. Największy taki atak od początku wojny
Świat
Śmiertelny wypadek awionetki w Lipowej pod Żywcem
Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli
Małgorzata Goślińska
imageTitle
Kapitalny tenis Majchrzaka. Rozbił wyżej notowanego Amerykanina
EUROSPORT
imageTitle
Trzy medale, jedno nazwisko. Zwolińska pisze historię
EUROSPORT
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
METEO
monachium niemcy lotnisko - Framalicious shutterstock_2499279729
Lotnisko znów sparaliżowane. "Stopniowe wznawienie" prac
Świat
imageTitle
Po pierwsze polskie złoto. Święto żużla w Toruniu
EUROSPORT
Żołnierz oskarżony o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na granicy z Białorusią
Decyzja prezydenta w sprawie wojska. Komunikat BBN
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica