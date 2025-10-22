Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem

Logo strona główna
Co z Tomahawkami dla Ukrainy? Według byłego specjalnego przedstawiciela USA do spraw Ukrainy Kurta Volkera Stany Zjednoczone powinny dać Ukraińcom tę broń, ale pod warunkiem. W wywiadzie dla CNN tłumaczył postawę prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie. 

Sprzedaż amerykańskich pocisków kierowanych Tomahawk była jednym z tematów piątkowego spotkania prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, w Białym Domu. Trump zasugerował podczas spotkania, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, gdyż USA ich potrzebują. Zełenski zapewnił po opuszczeniu Białego Domu, że temat pocisków jest aktualny.

- Prezydent Trump wolał na razie się wstrzymać i sprawdzić, czy może współdziałać z Putinem - powiedział CNN Kurt Volker, były specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy, oceniając decyzję Trumpa.

Jak zaznaczył, żądania Rosji w sprawie wojny w Ukrainie nie zmieniają się, co nie wróży temu, by potencjalne spotkanie liderów mogło być produktywne. W związku z tym - według niego - spotkanie przywódców będzie przełożone. Amerykański prezydent powiedział we wtorek, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że nie chce "zmarnowanego spotkania" i zmarnowanego czasu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kulisy odwołanego spotkania z Putinem

Kulisy odwołanego spotkania z Putinem

Nadzieja na szybkie spotkanie? Ta decyzja "może ją rozwiać"

Nadzieja na szybkie spotkanie? Ta decyzja "może ją rozwiać"

Volker: Ukraina powinna dostać Tomahawki pod pewnym warunkiem

Volker powiedział w CNN, że Putin wciąż uważa, iż może podbić więcej terytorium Ukrainy i nie jest gotowy, by wstrzymać walki. - Chce się też przekonać, czy stosując tę taktykę negocjacji polegającą na blefie, uda mu się przekonać Trumpa, albo kogoś innego do wywarcia presji na Ukrainę, by oddała mu więcej (terytorium) - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni na obecnej linii frontu, co według niego jest dużym ustępstwem.

Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają

Volker podkreślił, że Trump nie wprowadził jeszcze nowych sankcji na Rosję, ponieważ koncentruje się na osiągnięciu porozumienia i nie jest "w trybie konfrontacji". - Według niego większa presja, w tym sankcje, Tomahawki, sprawi, że trudniej będzie osiągnąć porozumienie. Częściowo uważa tak, bo to mówi mu Władimir Putin - kontynuował specjalny wysłannik Waszyngtonu na Ukrainę w latach 2017-2019.

- W rzeczywistości powinien uruchomić te środki. Wdrożyć sankcje wtórne. Dać Ukrainie Tomahawki pod warunkiem, że nie użyje ich, jeśli Rosjanie zgodzą się na zawieszenie broni, by podnieść stawkę i żeby w końcu Putin zgodził się (na negocjacje). Ale Trump myśli obecnie inaczej. A Putin wykorzystuje to, że Trump chce zawarcia porozumienia, i sprawia, że (Trump) nie stosuje silniejszych środków (wobec Rosji) - dodał.

Amerykańskie taktyczne pociski manewrujące BGM-109 Tomahawk to broń jeszcze z czasów zimnej wojny, choć od tamtej pory wielokrotnie unowocześniana. To wystrzeliwany z wody lub lądu pocisk manewrujący latający z prędkością 800-900 kilometrów na godzinę. Przenosi na odległość od 1600 do 2500 kilometrów dużą, niemal półtonową głowicę bojową, która trafia w cel z ogromną precyzją.

>>> Więcej o tym rodzaju broni i jej znaczeniu dla wojny w Ukrainie przeczytasz w artykule Macieja Michałka "Pogromca rosyjskiego sprzętu. Dlaczego Moskwa boi się Tomahawków" w TVN24+.

Rozmowy o pokoju w Ukrainie

Amerykański prezydent publicznie zaapelował do Kijowa i Moskwy o "natychmiastowe zaprzestanie wojny". - Trzeba trzymać się linii frontu, gdziekolwiek ona jest. W przeciwnym razie jest to zbyt skomplikowane. Nigdy nie da się tego rozgryźć. Trzeba się zatrzymać na linii frontu – powiedział Trump dziennikarzom w sobotę.

Z kolei w wywiadzie dla amerykańskiej prawicowej stacji Fox News stwierdził, że Rosja zatrzyma jakąś część terytorium Ukrainy. W trakcie ostatniego spotkania z prezydentem Ukrainy miał próbować zmusić Zełenskiego, aby przyjął propozycję Władimira Putina w sprawie oddania Rosji Donbasu - podał "Financial Times".

Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 

W tej sprawie wysoki rangą urzędnik państwowy Ukrainy wypowiedział się anonimowo dla francuskiej agencji prasowej AFP. Potwierdził, że amerykański prezydent nalegał, aby wojska ukraińskie wycofały się z terytoriów obwodu donieckiego, które są jeszcze kontrolowane przez Kijów. Dodał, że rozmowy były "napięte i trudne", a delegacja ukraińska odniosła wrażenie, iż dyplomacja Trumpa "kręci się w kółko".

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PO(Phot) Paul Punter/MOD Crown/PAP

UkrainaRosjaWojna w UkrainieDonald TrumpWołodymyr ZełenskiWładimir PutinUSA
