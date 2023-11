Izraelska armia niszczy tunele Hamasu

Według doniesień portali Times of Israel i Walla wojska inżynieryjne używają do niszczenia tuneli różnego rodzaju robotów i ładunków wybuchowych.

"Popełnili błąd"

Armia niszczy wejścia do podziemnych korytarzy i prowadzące dalej trasy, co sprawia, że tunele staną się "strefami śmierci".

Generał ostrzega przed "śmiertelną pułapką"

Generał Jair Golan, były zastępca dowódcy izraelskich sił zbrojnych, w rozmowie z Times of Israel określił tunele Hamasu jako miejsce, do którego oddziały izraelskie w żadnym wypadku nie powinny wkraczać. Jak opisywał, zadanie polega na tym, by znaleźć wejścia do tuneli i je zablokować, albo też wpuścić pod ziemię dym, który zmusi wroga do wyjścia bądź wyrządzi szkody.