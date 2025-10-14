Logo strona główna
Świat

Tak dziś wygląda Strefa Gazy 

Zniszczenia w Strefie Gazy
Strefa Gazy w ruinach. Co czeka jej mieszkańców?
Źródło: TVN24
Koniec wojny dla Palestyńczyków oznacza powrót do miejsca zrównanego z ziemią. Zostały zgliszcza, brakuje wszystkiego. W Strefie Gazy zginęło ponad 67 tysięcy osób, rannych jest ponad 120 tysięcy. Ludzie i tak wracają, mimo że nie mają do czego. Koszt odbudowy tego regionu szacowany jest na ponad 50 miliardów dolarów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na ulicach gruz i kompletnie zniszczone budynki - tak wygląda teraz miasto Gaza. Warunki humanitarne są katastrofalne, brakuje wszystkiego: wody, żywności, leków, schronienia.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

- To miejsce łamie serce. Wyobraź sobie, że tracisz swój dom, wspomnienia, pracę, szkołę, cały swój świat. Nie ma już na co czekać, nie ma żadnej przyszłości – mówi Mahmoud Abo Emeira.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przywódcy podpisali się pod planem pokojowym Donalda Trumpa. "To zajęło trzy tysiące lat"

Zniszczenia w Strefie Gazy

Według lokalnych danych, zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków, ponad dwa razy tyle jest rannych. A tylko z powodu głodu i niedożywienia zmarło 460 osób.

Według ONZ ponad trzy czwarte wszystkich budynków zostało uszkodzonych, z czego ponad połowa całkowicie zniszczona. Do tego ponad 550 szkół i prawie 300 kluczowych instytucji. Budynków mieszkalnych w ruinie jest aż 416 tysięcy. W Strefie Gazy na każdy metr kwadratowy przypada średnio ponad 380 kilogramów gruzu.

- Idę ulicą, ale nie wiem dokąd mam iść. Taka jest skala zniszczeń. Nie wiem, gdzie jest skrzyżowanie, nie wiem, gdzie był mój dom. Wiem, że został zrównany z ziemią, ale gdzie on był. Nie mogę go znaleźć - relacjonowała Fidaa Haraz.

Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis
Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

- To, co nam mówią Palestyńczycy, to jest to, że oni wśród tych gruzów nie mogą znaleźć sowich domów, nie mogą znaleźć ulic, skrzyżowań - mówi Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej.

Tysiące Palestyńczyków wraca z południa Gazy do miasta Gaza kilka tygodni po ucieczce przed izraelską ofensywą. To ona zamieniła większą część miasta w gruzy. Wielu pokonuje pieszo ponad 20 kilometrów z resztką swojego dobytku

- Dom jest zniszczony, nie wiem, co zrobimy. Szczerze, byłem tym zaskoczony, nie wiem, gdzie będziemy spać. Co mamy robić? Nie wiem – przyznaje Nael Abbas. - Myślałem, że to tylko częściowe uszkodzenie, że będziemy mogli znaleźć jakiś pokój, w którym spędzimy noc – dodaje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Palestyńczycy powracają do zrujnowanego miasta Gaza
Wracają do domów, których już nie ma
Życie wraca do miasta Gaza
Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"
Miasto Gaza - zdjęcie satelitarne
Tak życie wraca do Gazy. "Zaczniemy budować fundamenty od nowa"

Odbudowa Gazy będzie kosztowała dziesiątki miliardów dolarów

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że ponad 90 procent szpitali z powodu zniszczeń nie funkcjonuje. Kilkanaście, które jeszcze działają, są skrajnie przeciążone.

Bank Światowy oszacował koszt odbudowy na 53 miliardy dolarów. I to tylko po pierwszym roku wojny. To wymaga aktualizacji bo izraelskie bombardowania spowodowały kolejne zniszczenia.

- Kiedy rano powiedzieli mi, że nie mam już domu nie wiedziałam, co robić. Czy mam płakać, czy nie? Płakałam po moim rodzeństwie. Jak mam wrócić i ich nie zastać? - zastanawia się Mayada Abu Wardeh.

Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA

Większość gruntów rolnych zostało zniszczonych. Ponad 80 procent studni nawadniających też. Zwierzęta zostały niemal całkowicie wybite.

Małgorzata Olasińska-Chart zwraca uwagę, że przez ostatnie miesiące do Gazy nie wjeżdżała pomoc humanitarna. – Żywność w Gazie była dostarczana tylko komercyjna, która była produkowana w Izraelu i która była bardzo droga – podkreśla. – Przeciętnie kilogram cukru kosztował 700 złotych, kilogram mąki 800 złotych, a posiłek 1500 złotych. To były ceny, które były nie do zapłacenia przez Palestyńczyków i stąd był głód – dodaje.

- Wróciłam do domu i usłyszałam, że przyjechały ciężarówki z pomocą, więc poszłam po coś dla moich dzieci. Ale to nie powinno tak wyglądać. Chciałabym, żeby pomoc była rozdawana oficjalnie. Byłoby lepiej, bo jedni dostają, a inni nic – stwierdza Nisreen Abu Awda.

Odbudowa może pochłonąć miliardy dolarów i zająć wiele lat. Ogromnym wyzwaniem będzie już samo usunięcie około 54 milionów ton gruzów oraz odbudowa niezbędnej infrastruktury.

Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Strefa GazyIzraelPolska i Świat
