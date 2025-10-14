Tak dziś wygląda Strefa Gazy 

Strefa Gazy w ruinach. Co czeka jej mieszkańców? Źródło: TVN24

Na ulicach gruz i kompletnie zniszczone budynki - tak wygląda teraz miasto Gaza. Warunki humanitarne są katastrofalne, brakuje wszystkiego: wody, żywności, leków, schronienia.

- To miejsce łamie serce. Wyobraź sobie, że tracisz swój dom, wspomnienia, pracę, szkołę, cały swój świat. Nie ma już na co czekać, nie ma żadnej przyszłości – mówi Mahmoud Abo Emeira.

Zniszczenia w Strefie Gazy

Według lokalnych danych, zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków, ponad dwa razy tyle jest rannych. A tylko z powodu głodu i niedożywienia zmarło 460 osób.

Według ONZ ponad trzy czwarte wszystkich budynków zostało uszkodzonych, z czego ponad połowa całkowicie zniszczona. Do tego ponad 550 szkół i prawie 300 kluczowych instytucji. Budynków mieszkalnych w ruinie jest aż 416 tysięcy. W Strefie Gazy na każdy metr kwadratowy przypada średnio ponad 380 kilogramów gruzu.

- Idę ulicą, ale nie wiem dokąd mam iść. Taka jest skala zniszczeń. Nie wiem, gdzie jest skrzyżowanie, nie wiem, gdzie był mój dom. Wiem, że został zrównany z ziemią, ale gdzie on był. Nie mogę go znaleźć - relacjonowała Fidaa Haraz.

Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

- To, co nam mówią Palestyńczycy, to jest to, że oni wśród tych gruzów nie mogą znaleźć sowich domów, nie mogą znaleźć ulic, skrzyżowań - mówi Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej.

Tysiące Palestyńczyków wraca z południa Gazy do miasta Gaza kilka tygodni po ucieczce przed izraelską ofensywą. To ona zamieniła większą część miasta w gruzy. Wielu pokonuje pieszo ponad 20 kilometrów z resztką swojego dobytku

- Dom jest zniszczony, nie wiem, co zrobimy. Szczerze, byłem tym zaskoczony, nie wiem, gdzie będziemy spać. Co mamy robić? Nie wiem – przyznaje Nael Abbas. - Myślałem, że to tylko częściowe uszkodzenie, że będziemy mogli znaleźć jakiś pokój, w którym spędzimy noc – dodaje.

Odbudowa Gazy będzie kosztowała dziesiątki miliardów dolarów

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że ponad 90 procent szpitali z powodu zniszczeń nie funkcjonuje. Kilkanaście, które jeszcze działają, są skrajnie przeciążone.

Bank Światowy oszacował koszt odbudowy na 53 miliardy dolarów. I to tylko po pierwszym roku wojny. To wymaga aktualizacji bo izraelskie bombardowania spowodowały kolejne zniszczenia.

- Kiedy rano powiedzieli mi, że nie mam już domu nie wiedziałam, co robić. Czy mam płakać, czy nie? Płakałam po moim rodzeństwie. Jak mam wrócić i ich nie zastać? - zastanawia się Mayada Abu Wardeh.

Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA

Większość gruntów rolnych zostało zniszczonych. Ponad 80 procent studni nawadniających też. Zwierzęta zostały niemal całkowicie wybite.

Małgorzata Olasińska-Chart zwraca uwagę, że przez ostatnie miesiące do Gazy nie wjeżdżała pomoc humanitarna. – Żywność w Gazie była dostarczana tylko komercyjna, która była produkowana w Izraelu i która była bardzo droga – podkreśla. – Przeciętnie kilogram cukru kosztował 700 złotych, kilogram mąki 800 złotych, a posiłek 1500 złotych. To były ceny, które były nie do zapłacenia przez Palestyńczyków i stąd był głód – dodaje.

- Wróciłam do domu i usłyszałam, że przyjechały ciężarówki z pomocą, więc poszłam po coś dla moich dzieci. Ale to nie powinno tak wyglądać. Chciałabym, żeby pomoc była rozdawana oficjalnie. Byłoby lepiej, bo jedni dostają, a inni nic – stwierdza Nisreen Abu Awda.

Odbudowa może pochłonąć miliardy dolarów i zająć wiele lat. Ogromnym wyzwaniem będzie już samo usunięcie około 54 milionów ton gruzów oraz odbudowa niezbędnej infrastruktury.

