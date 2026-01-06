Logo strona główna
Świat

Chiny wezmą przykład z USA? "Wojsko ma procedury ochrony dla głowy państwa"

Tajwańscy żołnierze biorą udział w ćwiczeniach ogniowych z użyciem czołgów M1A2T
Ćwiczenia Chin w okolicy Tajwanu
Źródło: Reuters
W obliczu rosnących obaw, że Chiny przeprowadzą na Tajwanie operację na wzór tej amerykańskiej w Wenezueli, rząd w Tajpej zapewnił, że "wojsko ma procedury ochrony dla głowy państwa w sytuacjach kryzysowych". Z kolei Pekin potępił uprowadzenie Nicolasa Maduro przez USA podkreślając, że "żadne państwo nie może odgrywać roli światowego policjanta".

Po operacji wojskowej USA w Wenezueli i uprowadzeniu prezydenta Nicolasa Maduro, na Tajwanie w przestrzeni publicznej pojawiły się pytania, czy Pekin byłby zdolny do podobnego precyzyjnego uderzenia wymierzonego we władze wyspy.

Chiny uznają Tajwan za własne terytorium, a prezydenta tego kraju Laia Ching-te za "separatystę" i nie wykluczają zbrojnego przejęcia kontroli nad wyspą. W zeszłym tygodniu przeprowadziły niedaleko Tajwanu ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, polegające polegające na blokadzie głównych portów wyspy oraz jej okrążeniu.

W odpowiedzi na te obawy, wiceminister obrony Tajwanu Hsu Szu-chien zapewnił, że siły zbrojne mają opracowane scenariusze na wypadek takich działań. Przekazał również, że służby są przygotowane na próby "ataku dekapitacyjnego" Chin, na wzór tego amerykańskiego w Wenezueli. - Wojsko Tajwanu ma procedury ochrony dla głowy państwa w sytuacjach kryzysowych - zapewnił wiceminister, cytowany we wtorek przez dziennik "Taipei Times".

Tajpej
Tajpej
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

Podkreślił również, że Wenezuela importuje sprzęt wojskowy z Chin i Rosji, który okazał się "zdecydowanie gorszy" od uzbrojenia USA, które posiada również Tajwan. Niedawno Waszyngton zatwierdził największy w historii pakiet amerykańskiego uzbrojenia dla zagrożonej chińską inwazją wyspy, obejmujący między innymi systemy HIMARS, haubice samobieżne, pociski Javelin i drony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chińska armia straszy przejęciem amerykańskich HIMARS-ów

Chińska armia straszy przejęciem amerykańskich HIMARS-ów

"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy

"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy

Monika Winiarska

Chiny sprzeciwiają się "prawu dżungli"

Z kolei Chiny skrytykowały we wtorek ponownie porwanie Nicolasa Maduro przez wojsko USA, uznając to za rażące naruszenie suwerenności Wenezueli i podważenie stabilności relacji międzynarodowych. MSZ w Pekinie oświadczyło, że "żadne państwo nie może odgrywać roli światowego policjanta ani sędziego".

- Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi krajami, aby wspólnie bronić autorytetu prawa międzynarodowego, sprzeciwiać się prawu dżungli i ingerencji w sprawy wewnętrzne oraz stać na straży światowego pokoju i stabilności - oświadczyła rzeczniczka MSZ Mao Ning na konferencji prasowej.

"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę

Mao nawiązała też do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek, zwołanego po uprowadzeniu prezydenta Maduro. Chińska delegacja argumentowała wówczas, że mocarstwa powinny dawać przykład przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych zamiast nadużywać siły militarnej, która "nie rozwiązuje problemów, a jedynie prowadzi do większego kryzysu".

Autorka/Autor: mgk/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

