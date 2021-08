Szwecja chce zaostrzenia kar dla członków gangów. Za handel narkotykami, groźby i rozboje

Rząd Szwecji zapowiada zaostrzenie kar dla członków gangów. Surowiej karane ma być użycie broni palnej w miejscu publicznym. Oddzielnym przestępstwem ma być rekrutowanie dzieci do działalności kryminalnej.

Rząd Stefana Lofvena zapowiedział we wtorek największe w historii tego kraju zaostrzenie kar dla członków gangów. Surowiej karane będzie użycie broni palnej w miejscu publicznym, a oddzielnym przestępstwem ma być rekrutowanie dzieci do działalności kryminalnej.

Według ministra sprawiedliwości i migracji Morgana Johanssona zaproponowane przez ekspertów zmiany w kodeksie są "największym zaostrzeniem kar, jakie kiedykolwiek przedstawiono". - W związku z rozwojem sytuacji są one konieczne - podkreślił.

Prawnicy w przekazanej rządowi analizie zaproponowali między innymi wprowadzenie dodatkowej kary, do czterech lat więzienia, jeśli strzelanina czy eksplozja materiałów wybuchowych ma miejsce w przestrzeni publicznej lub ma związek z walką gangów.

Surowsze kary za handel narkotykami, groźby i rozboje

Nowym przestępstwem będzie "promowanie przestępczości wśród nieletnich". Ma to zapobiegać rekrutowaniu dzieci, które są wykorzystywane do dostarczania broni, a nawet do zabójstw. Handel narkotykami lub ich posiadanie w celu sprzedaży ma podlegać minimalnej karze pół roku pozbawienia wolności, a nie jak dotychczas 14 dni, i nie być już traktowane jako drobne przestępstwo.