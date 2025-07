Wybory po obaleniu Baszara al-Asada. Wiadomo, kiedy się odbędą

Izrael zaatakował Damaszek w Syrii. Nagranie telewizyjne z momentu nalotu Źródło: Reuters/SYRIA TV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najwyższa Komisja ds. Wyborów do Zgromadzenia Ludowego (parlamentu), której przewodzi Taha, jest odpowiedzialna za przeorganizowanie systemu władzy ustawodawczej w Syrii po zmianach systemowych w kraju w grudniu 2024 roku. Dotychczas przeprowadzenie wyborów planowano na przełom lipca i sierpnia.

Władza tymczasowa

W Syrii rządzi obecnie przejściowa administracja, która wyłoniła się z fundamentalistycznej organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), która w grudniu 2024 roku odegrała główną rolę w obaleniu reżimu Asada. Na jej czele stał Ahmed al-Szara, który pełni obecnie obowiązki prezydenta Syrii. Mimo obalenia reżimu Asada w Syrii dochodzi do walk. Do ostatnich doszło na południu kraju w prowincji Suwejda, gdzie druzowie starli się z Beduinami. Dotychczasowy bilans tych walk stoczonych między 13 a 20 lipca to 1300 zabitych, w większości druzów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tragiczny bilans starć w Suwejdzie

Upadek Asada i wojna domowa

W czasie trwającej od 2011 roku wojny domowej zginęło co najmniej pół miliona osób, a ponad połowa z około 22 milionów mieszkańców Syrii musiała uciekać z domu - za granicę lub do innych regionów kraju. W Syrii nadal panuje jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Konflikt rozpoczął się od powstania rebeliantów przeciwko autorytarnej władzy. Początkowo pokojowe protesty w Syrii były brutalnie tłumione przez siły Asada. Powstało kilka ugrupowań rebelianckich, w kraju latami toczyły się intensywne walki, w które zaangażowały się też inne państwa. Asada wspierała Rosja i Iran, opozycję - Turcja i niektóre państwa arabskie Zatoki Perskiej.

Pod koniec 2024 roku Asad został obalony przez koalicję rebeliantów kierowaną przez Hajat Tahrir asz-Szam.

Damaszek Źródło: Mohammad Bash/Shutterstock

OGLĄDAJ: TVN24 HD