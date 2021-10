"Wojskowy zamach stanu" w Sudanie. Cywilni przywódcy aresztowani

Sudan stoi w obliczu wojskowego zamachu stanu - przekazało sudańskie ministerstwo do spraw informacji. Jak przekazała agencja Reutera, w stolicy kraju, Chartumie, nie działa lotnisko, a dostęp do internetu jest ograniczony. Ministerstwo wezwało do uwolnienia wszystkich, którzy zostali zatrzymani przez żołnierzy. Wśród osób, które w poniedziałek umieszczono w areszcie domowym, jest premier kraju Abdallah Hamdok oraz kilku wysokich rangą urzędników rządowych.

Sudańczycy powinni postarać się zatrzymać działania wojskowych, które zmierzają do zablokowania demokratycznych przemian w kraju - podało ministerstwo informacji, zachęcając mieszkańców do stawiania oporu wobec puczystów, póki zagrożenie zamachem stanu nie zostanie oddalone.

Wezwanie do nieposłuszeństwa

Stowarzyszenie Sudańskich Profesjonalistów (SPA), zrzeszająca 17 związków zawodowych, wezwało do "obywatelskiego nieposłuszeństwa i strajku generalnego w obliczu wojskowego zamachu stanu". "Wzywamy masy do wyjścia na ulicę, do blokady dróg, strajku generalnego i niepodejmowania współpracy z puczystami oraz do niedążenia do konfrontacji z odpowiedzialnymi za zamach (stanu)" - podano w oświadczeniu.