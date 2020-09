W trakcie imprezy ktoś otworzył ogień, wybuchła panika. "To naprawdę ogromna tragedia"

Strzały padły po północy z piątku na sobotę lokalnego czasu podczas imprezy, zorganizowanej w ogrodzie jednego z prywatnych domów - poinformował szef miejscowej policji Mark Simmons. Jak mówił, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia, około 100 osób rozbiegało się w popłochu. - Potwierdziliśmy 16 ofiar strzelaniny i z przykrością informuję, że dwie z nich odniosły rany śmiertelne - przekazał Simmons. Jak dodał, to kobieta i mężczyzna w wieku około 20 lat. Pozostałych 14 osób zostało przetransportowanych do szpitala, ich obrażenia nie zagrażają życiu.

"To naprawdę ogromna tragedia"

- To naprawdę ogromna tragedia. Szesnaście ofiar, to jest niespotykane - oświadczył Simons. - Zamierzamy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby postawić tych ludzi przed wymiarem sprawiedliwości - zapewnił.

Do zdarzenia doszło w czasie, gdy miasto wciąż żyje inną głośną sprawą - Daniela Prude. Zmarł on w marcu w następstwie tego, że policja w Rochester, pragnąc go ujarzmić, założyła mu worek na głowę. Wywołało to protesty. Lokalne władze były oskarżane o ukrywanie przed opinią publiczną szczegółów dotyczące śmierci 41-letniego mężczyzny. W tej sprawie trwa dochodzenie.