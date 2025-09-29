Trump: wszyscy są gotowi na "coś wyjątkowego" w Gazie

Palestyńczycy kierują się na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael rozpoczął lądowy atak na miasto Gaza Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Administracja Donalda Trumpa przedstawiła plan zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Prezydent USA przekazał, że otrzymał "bardzo pozytywną odpowiedź" co do planu.

"Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - przekazał Trump.

Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social skomentował sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie, jak przekazał, "mamy realną szansę na wielkość". "Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - zapewnił.

Plan zakończenia wojny w Gazie

Administracja Donalda Trumpa przedstawiła 21-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie. Jego głównymi założeniami są zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i rozbrojenie Hamasu, utworzenie międzynarodowych sił bezpieczeństwa oraz odbudowa zniszczonej Strefy Gazy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w niedzielę agencji Reutera, że otrzymał "bardzo pozytywną odpowiedź" na swoją propozycję zakończenia wojny w Strefie Gazy i jest optymistą co do uzyskania poparcia izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu.

Trump przekazał również, że specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć prezydenta USA, który był wysłannikiem na Bliski Wschód podczas jego pierwszej kadencji, prowadzą rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Nowym Jorku przed poniedziałkowym spotkaniem w Białym Domu.

- Otrzymujemy bardzo pozytywne reakcje, ponieważ Bibi (przydomek Netanjahu - red.) również chce zawrzeć porozumienie - powiedział Trump. - Wszyscy chcą zawrzeć porozumienie - dodał.

Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy

W Gazie drugi tydzień trwa izraelska ofensywa lądowa. Rząd podkreśla, że miasto Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jej zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji.

Wojsko nakazało wysiedlenie na południe całej, liczącej około milion osób ludności Gazy. W czwartek armia przekazała, że z miasta wyjechało dotychczas około 700 tysięcy osób. Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sprzed tygodnia, Gazę opuściło ponad 388 tysięcy osób.

Izraelski nalot w mieście Gaza Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, w wyniku działań Izraela w regionie zginęło ponad 65 tysięcy osób, a ponad 167 tysięcy. Agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów uważają dane resortu za najbardziej wiarygodny szacunek ofiar wojny.

Zniszczenia w Strefie Gazy Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Kampania Izraela rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy terroryści Hamasu wkroczyli do Izraela, zabijając około 1200 osób i biorąc 251 zakładników. W Strefie Gazy nadal przebywa czterdziestu ośmiu zakładników, z których około 20 Izrael uważa za żywych. Większość została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.

