Świat

Trump: wszyscy są gotowi na "coś wyjątkowego" w Gazie

Donald Trump
Palestyńczycy kierują się na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael rozpoczął lądowy atak na miasto Gaza
Źródło: Reuters
"Mamy realną szansę na wielkość na Bliskim Wschodzie" - napisał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił, że "wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego".
Kluczowe fakty:
  • Administracja Donalda Trumpa przedstawiła plan zakończenia wojny w Strefie Gazy.
  • Prezydent USA przekazał, że otrzymał "bardzo pozytywną odpowiedź" co do planu.
  • "Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - przekazał Trump.

Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social skomentował sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie, jak przekazał, "mamy realną szansę na wielkość". "Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - zapewnił.

Plan zakończenia wojny w Gazie

Administracja Donalda Trumpa przedstawiła 21-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie. Jego głównymi założeniami są zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i rozbrojenie Hamasu, utworzenie międzynarodowych sił bezpieczeństwa oraz odbudowa zniszczonej Strefy Gazy.

21 punktów Trumpa. Plan, który "otwiera drogę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

21 punktów Trumpa. Plan, który "otwiera drogę"

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w niedzielę agencji Reutera, że otrzymał "bardzo pozytywną odpowiedź" na swoją propozycję zakończenia wojny w Strefie Gazy i jest optymistą co do uzyskania poparcia izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu.

Trump przekazał również, że specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć prezydenta USA, który był wysłannikiem na Bliski Wschód podczas jego pierwszej kadencji, prowadzą rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Nowym Jorku przed poniedziałkowym spotkaniem w Białym Domu.

- Otrzymujemy bardzo pozytywne reakcje, ponieważ Bibi (przydomek Netanjahu - red.) również chce zawrzeć porozumienie - powiedział Trump. - Wszyscy chcą zawrzeć porozumienie - dodał.

OGLĄDAJ: "Pękły kajdany, które sam sobie nałożył Donald Trump". Skąd zmiana w jego narracji?
pc

"Pękły kajdany, które sam sobie nałożył Donald Trump". Skąd zmiana w jego narracji?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy

W Gazie drugi tydzień trwa izraelska ofensywa lądowa. Rząd podkreśla, że miasto Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jej zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji.

Wojsko nakazało wysiedlenie na południe całej, liczącej około milion osób ludności Gazy. W czwartek armia przekazała, że z miasta wyjechało dotychczas około 700 tysięcy osób. Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sprzed tygodnia, Gazę opuściło ponad 388 tysięcy osób.

Zdjęcie z 27 września 2025 roku
Izraelski nalot w mieście Gaza
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, w wyniku działań Izraela w regionie zginęło ponad 65 tysięcy osób, a ponad 167 tysięcy. Agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów uważają dane resortu za najbardziej wiarygodny szacunek ofiar wojny.

Zdjęcie z 19 września 2025 roku
Zniszczenia w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Kampania Izraela rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy terroryści Hamasu wkroczyli do Izraela, zabijając około 1200 osób i biorąc 251 zakładników. W Strefie Gazy nadal przebywa czterdziestu ośmiu zakładników, z których około 20 Izrael uważa za żywych. Większość została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.

OGLĄDAJ: Czy Stany Zjednoczone przejmą Strefę Gazy? "To igranie z poważnym dramatem ludzi"
pc

Czy Stany Zjednoczone przejmą Strefę Gazy? "To igranie z poważnym dramatem ludzi"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KENT NISHIMURA / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica