Pierwsze od kilkudziesięciu lat przypadki polio. Brak szczepionek "doprowadzi do katastrofy"

Po tym, jak w Strefie Gazy potwierdzono pierwszy przypadek polio od kilkudziesięciu lat, rośnie presja na Izrael, by umożliwił transport szczepionek dla dzieci korytarzami humanitarnymi. Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył w poniedziałek, że USA współpracują nad tym z władzami Izraela. Przekazał, że wierzy, iż będą mogli ruszyć z planem dystrybucji szczepionek w nadchodzących tygodniach.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy potwierdziło w piątek pierwszy od 25 lat przypadek zachorowania na polio na tym terenie. Infekcję wykryto u dziesięciomiesięcznego, nieszczepionego dziecka w mieście Deir Al-Balah.

W poniedziałek, podczas wizyty w Jerozolimie, sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że jest zaniepokojony pojawieniem się polio w Strefie Gazy i oświadczył, że Waszyngton współpracuje z rządem Izraela nad planem szczepień. Przekazał, że wierzy, iż będą mogli ruszyć z planem w nadchodzących tygodniach.

Brak szczepionek "doprowadzi do katastrofy zdrowotnej"

Również w poniedziałek Khalil al-Daqran, rzecznik szpitala Al-Aqsa Martyrs w Deir Al-Balah, wyjaśniał agencji Reuters, że "ministerstwo zdrowia we współpracy z UNICEF, UNRWA (Agencją Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO) pobrało siedem próbek ścieków z różnych części środkowych i południowych prowincji kraju".

Wykryto obecność wirusa polio w sześciu z siedmiu próbek. - Dlatego ogłoszono, że Strefa Gazy jest miejscem dotkniętym polio, bo jest w niej wiele osób zainfekowanych - powiedział.

- Ta choroba (polio) jest bardzo niebezpieczna i jeśli okupanci będą nadal zamykać przejścia i odmawiać dostępu do szczepionek, doprowadzi to do katastrofy zdrowotnej - ocenił.

Reuters rozmawiał też z palestyńską matką, która zauważyła u swojego miesięcznego syna niepokojące objawy skórne.

Ghada al-Ghandour przekazała, że zaledwie kilka dni po urodzeniu "miał wysypkę na skórze, jakby był poparzony". Kiedy nie ustąpiła, udała się do szpitala, by otrzymać diagnozę, czy to polio czy nie.

- Obawiam się, że sytuacja się pogorszy i będziemy mieli więcej przypadków polio rozprzestrzeniających się wśród dzieci - przyznała.

Izrael chce ułatwić dostawę szczepionek

Izrael ogłosił w niedzielę, że ułatwi transfer szczepionek przeciwko polio dla około miliona dzieci.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych tygodni do Izraela dotrze ponad 43 tys. fiolek szczepionki, które zostaną wysłane do Gazy - przekazała w oświadczeniu izraelska agencji obronna (COGAT), która zajmuje się sprawami cywilnymi związanymi z Palestyńczykami. Zdaniem agencji, wystarczyłoby to właśnie na dwie rundy szczepień, dla ok. 640 tys. dzieci poniżej 10. roku życia przebywających na tym terytorium.

Międzynarodowe organizacje apelują

Wcześniej, w piątek, ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowały o humanitarne zawieszenie broni, by zaszczepić dzieci.

- Najskuteczniejszą szczepionką przeciwko polio byłby pokój, ale cokolwiek się stanie, teraz konieczne jest zawieszenie broni, by zaszczepić dzieci - mówił w piątek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Kilka tygodni temu wirusa polio wykryto już w ściekach w Strefie Gazy. Według WHO możliwe, że wirus krąży na tym terenie już od września ubiegłego roku. O zagrożeniu potencjalną epidemią, która byłaby niebezpieczna również dla innych państw regionu, ostrzegali specjaliści WHO i naukowcy z Izraela.

Wojna między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas a wojskiem izraelskim trwa od ponad 10 miesięcy. Zginęło w niej ponad 40 tys. Palestyńczyków. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny na wielką skalę, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Infrastruktura medyczna jest mocno zniszczona, podobnie jak systemy wodno-kanalizacyjne, co sprzyja rozwojowi chorób zakaźnych.

Wirus polio wywołuje chorobę o tej samej nazwie, zwaną także chorobą Heinego-Medina (ostre nagminne porażenie dziecięce), która atakuje układ nerwowy i może powodować nieodwracalny paraliż w ciągu zaledwie paru godzin. Zwykle dotyka dzieci poniżej piątego roku życia.

Wirus przenosi się z człowieka na człowieka, zwykle poprzez zanieczyszczoną wodę. Zakażenie następuje przez przewód pokarmowy, następnie wirus dostaje się do krwi, z którą przenoszony jest głównie do ośrodkowego układu nerwowego. Polio może prowadzić do śmierci, jeżeli dojdzie do porażenia mięśni oddechowych.

Wciąż nie wynaleziono leku na polio, ale po wynalezieniu szczepionek przeciwko tej chorobie w połowie XX wieku i ich stopniowym rozpowszechnieniu polio zostało wyeliminowane w większości państw świata. Epidemiolodzy ostrzegali, że ogniska polio wielokrotnie wybuchały jednak podczas konfliktów zbrojnych i kryzysów również w krajach, w których dzięki szczepionkom praktycznie wykorzeniono tę chorobę.

