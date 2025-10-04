Izraelska armia "otrzymała rozkaz wstrzymania ofensywy w Gazie"

Izraelski atak na namiot z Palestyńczykami przy szpitalu w Deir al Balah Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump przedstawił w poniedziałek plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Propozycję zaakceptował premier Izraela Benjamin Netanjahu, zaś Hamas poinformował później, że zaakceptował niektóre punkty planu, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

Według portalu Times of Israel, wojsko izraelskie "otrzymało rozkaz wstrzymania działań ofensywnych" w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne. Z kolei palestyńska obrona cywilna podała, że tego dnia doszło do kilkudziesięciu ataków na Strefę Gazy.

Izraelska ofensywa w Gazie

W połowie września Izrael rozpoczął jedną z największych ofensyw na miasto Gaza, jednocześnie nakazując około milionowej populacji mieszkańców ewakuację na południe enklawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Deszcz ulotek nad miastem Gaza

W piątek rzecznik rzecznik UNICEF James Elder w rozmowie z reporterami ocenił, że "sytuacja matek i noworodków w Strefie Gazy nigdy nie była gorsza". Poinformował również, że szpital Nasser na południu enklawy - jedna z największych placówek medycznych - jest przepełniony pacjentami uciekającymi z północy, a zasoby medyczne się wyczerpują. - Widzimy korytarze szpitalne pełne kobiet, które właśnie urodziły - mówił.

Przesiedleni Palestyńczycy w centralnej części Strefy Gazy. Mieszkają w prowizorycznych namiotach Źródło: Reuters

Plan pokojowy Trumpa

W poniedziałek Trump ogłosił 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Porozumienie zakłada m.in. trwały rozejm, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, stopniowe wycofywanie się Izraela ze Strefy Gazy, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę tego terenu. Według umowy Hamas musiałby też zrzec się władzy i złożyć broń.

W piątek wieczorem Hamas oświadczył, że zgadza się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, żywych i martwych, zgodnie z warunkami zapisanymi w planie Trumpa. Hamas zgodził się też na przekazanie władzy nad Strefą Gazy niezależnej administracji palestyńskiej. Dodano, że będzie dążyć do rozmów na temat innych zapisów umowy. Po tej deklaracji amerykański prezydent wezwał Izrael do natychmiastowego przerwania bombardowań Strefy Gazy.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel" Zobacz cały materiał