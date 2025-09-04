Logo strona główna
Świat

Donald Tusk i liderzy w Paryżu. Trwa spotkanie koalicji chętnych

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Źródło: TVN24
W Paryżu trwa spotkanie koalicji chętnych dotyczące między innymi gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Osobiście bierze w nim udział premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotka się też z prezydentem Emmanuelem Macronem. Po południu część liderów ma połączyć się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Spotkanie koalicji jest organizowane w formacie hybrydowym. Część rozmówców uczestniczy w nim przez łącze wideo. Spotkaniu przewodniczy prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Obecny jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w Paryżu przebywa od środowego wieczora.

Donald Tusk w Paryżu
Donald Tusk w Paryżu
Źródło: TVN24

Do Paryża przybył premier Donald Tusk. Jak zapowiadał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, w rozmowach wezmą udział także liderzy z Belgi, Danii, Finlandii, Holandii oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

W spotkaniu bierze też udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Zdalnie, jak relacjonował Sokołowski, połączą się między innymi przedstawiciele Kanady, Australii, Japonii, Nowej Zelandii. 

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Źródło: x.com/PremierRP

Sokołowski przekazał, że o godzinie 14 niektórzy liderzy połączą się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

To pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA.

pc

Tusk: prezydent Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po jego wizycie w USA

pc
Pałac Elizejski o spotkaniu

Głównym przesłaniem czwartkowego spotkania - jak zapowiedział Pałac Elizejski - będzie to, że kraje europejskie są nie tylko chętne i zdolne, ale też gotowe zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Zapowiadano dotąd, że gwarancje te wejdą w życie w razie ogłoszenia rozejmu w wojnie w Ukrainie. W tym kontekście dyskutowano o siłach reasekuracyjnych, które miałyby zostać rozmieszczone w Ukrainie po rozejmie. Nie byłby to kontyngent pokojowy, obecny na linii rozgraniczenia walczących stron, lecz siły, które byłyby dowodem długoterminowego wsparcia i miałyby charakter odstraszania potencjalnej agresji rosyjskiej.

Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w Paryżu
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w Paryżu
Źródło: TVN24

- W czwartek oczekujemy potwierdzenia schematu, w ramach którego koalicja chętnych rzeczywiście ma wsparcie Stanów Zjednoczonych, by zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy - mówił doradca prezydenta Emmanuela Macrona. - Wkład, który mamy dzisiaj, wystarcza, by móc powiedzieć Amerykanom, że jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania pod warunkiem, że oni podejmą swoje, to znaczy dadzą partnerom europejskim "backstop" (zabezpieczenie misji europejskiej - red.) - dodał przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.

Trump mówił w sierpniu, że wesprze europejskie wysiłki, i zadeklarował gotowość koordynowania działań. Biały Dom wyklucza przy tym wysłanie żołnierzy amerykańskich do Ukrainy.

Macron powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady koalicji chętnych będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Podkreślił, że prace przygotowawcze zostały zakończone.

Mark Rutte
Szef NATO: niedługo będziemy mieć jasność
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
Michał Istel
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Polska

Premier o "mechanizmie obronnym" w sprawie Mercosur

Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło, że konsultacje liderów państw wspierających Ukrainę dotyczyć będą ostatnich wydarzeń związanych z planem zakończenia wojny na Ukrainie oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa. Jak podkreślono, podczas wizyty w Paryżu premier Donal Tusk odbędzie też dwustronne spotkanie z prezydentem Francji.

Tusk zapowiedział w środę, że w rozmowie w cztery oczy z Macronem poruszy kwestie tego, jak łagodzić skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem).

Poinformował też, że będzie rozmawiał z szefową KE na temat mechanizmów obronnych w przypadku zakłóceń na rynku spowodowanych sprowadzaniem produktów rolnych z krajów Mercosur.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty,js/akw

Źródło: PAP, Reuters, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: x.com/PremierRP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica