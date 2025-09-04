Donald Tusk i liderzy w Paryżu. Trwa spotkanie koalicji chętnych

Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych Źródło: TVN24

Spotkanie koalicji jest organizowane w formacie hybrydowym. Część rozmówców uczestniczy w nim przez łącze wideo. Spotkaniu przewodniczy prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Obecny jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w Paryżu przebywa od środowego wieczora.

Do Paryża przybył premier Donald Tusk. Jak zapowiadał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, w rozmowach wezmą udział także liderzy z Belgi, Danii, Finlandii, Holandii oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

W spotkaniu bierze też udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Zdalnie, jak relacjonował Sokołowski, połączą się między innymi przedstawiciele Kanady, Australii, Japonii, Nowej Zelandii.

Sokołowski przekazał, że o godzinie 14 niektórzy liderzy połączą się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

To pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA.

Pałac Elizejski o spotkaniu

Głównym przesłaniem czwartkowego spotkania - jak zapowiedział Pałac Elizejski - będzie to, że kraje europejskie są nie tylko chętne i zdolne, ale też gotowe zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Zapowiadano dotąd, że gwarancje te wejdą w życie w razie ogłoszenia rozejmu w wojnie w Ukrainie. W tym kontekście dyskutowano o siłach reasekuracyjnych, które miałyby zostać rozmieszczone w Ukrainie po rozejmie. Nie byłby to kontyngent pokojowy, obecny na linii rozgraniczenia walczących stron, lecz siły, które byłyby dowodem długoterminowego wsparcia i miałyby charakter odstraszania potencjalnej agresji rosyjskiej.

- W czwartek oczekujemy potwierdzenia schematu, w ramach którego koalicja chętnych rzeczywiście ma wsparcie Stanów Zjednoczonych, by zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy - mówił doradca prezydenta Emmanuela Macrona. - Wkład, który mamy dzisiaj, wystarcza, by móc powiedzieć Amerykanom, że jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania pod warunkiem, że oni podejmą swoje, to znaczy dadzą partnerom europejskim "backstop" (zabezpieczenie misji europejskiej - red.) - dodał przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.

Trump mówił w sierpniu, że wesprze europejskie wysiłki, i zadeklarował gotowość koordynowania działań. Biały Dom wyklucza przy tym wysłanie żołnierzy amerykańskich do Ukrainy.

Macron powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady koalicji chętnych będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Podkreślił, że prace przygotowawcze zostały zakończone.

Premier o "mechanizmie obronnym" w sprawie Mercosur

Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło, że konsultacje liderów państw wspierających Ukrainę dotyczyć będą ostatnich wydarzeń związanych z planem zakończenia wojny na Ukrainie oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa. Jak podkreślono, podczas wizyty w Paryżu premier Donal Tusk odbędzie też dwustronne spotkanie z prezydentem Francji.

Tusk zapowiedział w środę, że w rozmowie w cztery oczy z Macronem poruszy kwestie tego, jak łagodzić skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem).

Poinformował też, że będzie rozmawiał z szefową KE na temat mechanizmów obronnych w przypadku zakłóceń na rynku spowodowanych sprowadzaniem produktów rolnych z krajów Mercosur.

