Rosyjskie MSZ wezwało we wtorek charge d'affaires Mołdawii i wyraziło "poważne zaniepokojenie w związku z doniesieniami mediów, że samoloty F-16, przekazane przez Zachód Ukrainie, będą stacjonować na mołdawskich lotniskach i z nich wylatywać w celu bombardowania Rosji". Resort dyplomacji w Kiszyniowie, odnosząc się do Naddniestrza, wypomniał Rosji, że to ona jest "jedynym krajem, który nielegalnie przetrzymuje na terytorium Mołdawii wojsko i broń".