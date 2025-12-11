Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Pokazano nagranie

Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Trump o "ważnym powodzie" 
Źródło: CNN
Siły amerykańskie przejęły w środę u wybrzeży Wenezueli pełny ropy naftowej tankowiec Skipper. Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa był ku temu "bardzo ważny powód", nie podał jednak szczegółów.
Kluczowe fakty:
  • Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami.
  • W środę siły USA przejęły tankowiec Skipper, który był objęty amerykańskimi sankcjami.
  • Rząd Wenezueli w wydanym w środę oświadczeniu stwierdził, że "stanowczo potępia" zajęcie statku.

Stany Zjednoczone przejęły w środę tankowiec u wybrzeży Wenezueli - poinformował prezydent Donald Trump,. "Duży tankowiec, bardzo duży, największy, jaki kiedykolwiek zajęto" - określił Trump. Prezydent USA zapytany o to, co stanie się ze znajdującą się na tankowcu ropą, stwierdził: "Chyba ją zatrzymamy". Mówił również, że tankowiec zajęto "z bardzo ważnego powodu", nie podając jednak szczegółów.

W odpowiedzi na pytania CNN Trump stwierdził, że nie rozmawiał ostatnio z prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro i odmówił ujawnienia, kto jest właścicielem zajętego tankowca. Jak zauważa amerykańska stacja, zajęcie jednostki jest kolejnym działaniem zwiększającym presję USA na reżim Maduro.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wielka ucieczka z kraju. W przebraniu przeszła kontrolę, a to dopiero początek

Wielka ucieczka z kraju. W przebraniu przeszła kontrolę, a to dopiero początek

Trump o dalszych krokach w sprawie Wenezueli: nie chcę tego wykluczać

Trump o dalszych krokach w sprawie Wenezueli: nie chcę tego wykluczać

Sankcje USA za wspieranie terrorystów

Prokurator generalna Pam Bondi przekazała, że ​​tankowiec był objęty sankcjami USA przez wiele lat "z powodu jego udziału w nielegalnej sieci transportu ropy naftowej wspierającej zagraniczne organizacje terrorystyczne", w tym Wenezuelę oraz Iran. Umieściła również wideo w mediach społecznościowych, na którym widać uzbrojonych żołnierzy zjeżdżających na linach ze śmigłowca na pokład statku, a następnie zajmujących kolejne jego pomieszczenia. Jak dodała, przejęcia miały dokonać wspólnie FBI, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Przybrzeżna USA "przy wsparciu Departamentu Wojny".

Statek Skipper, wcześniej nazywany Adisa, został w 2022 roku objęty sankcjami USA za ułatwianie handlu ropą naftową dla Hezbollahu i irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Sił Al-Kuds - podaje CNN.

Zajęcia dokonano na wodach międzynarodowych - poinformowały władze. W trakcie nie doszło do żadnych incydentów, nie było też ofiar po żadnej ze stron.

Reakcja Wenezueli

- Tankowiec teraz miał płynąć na Kubę i ostatecznie trafić do Azji po tym, jak pośredniczyli w tym kubańscy sprzedawcy - powiedział wysoki rangą urzędnik amerykański. Dodał, że w nadchodzących tygodniach możliwe są kolejne przejęcia, ponieważ Stany Zjednoczone zwiększają swoją presję na Maduro.

Rząd Wenezueli w wydanym w środę oświadczeniu stwierdził, że "stanowczo potępia" zajęcie statku i nazwał to "aktem międzynarodowego piractwa".

"W tych okolicznościach prawdziwe powody przedłużającej się agresji na Wenezuelę w końcu zostały ujawnione" - czytamy w oświadczeniu. "To nie migracja. To nie handel narkotykami. To nie demokracja. To nie prawa człowieka. Zawsze chodziło o nasze bogactwa naturalne, naszą ropę naftową, naszą energię, zasoby należące wyłącznie do narodu wenezuelskiego" - dodano. Wenezuela oświadczyła, że ​​odwoła się od decyzji o zajęciu tankowca do "wszystkich istniejących organów międzynarodowych".

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters

Kryzys na linii USA - Wenezuela

USA oskarżają wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami, poprzez ostrzeliwanie łodzi, na pokładzie których mają być one przemycane. Wysłały też 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w pobliże Wenezueli. 

W zeszłym tygodniu Reuters poinformował o szczegółach rozmowy telefonicznej amerykańskiego prezydenta z wenezuelskim dyktatorem, do której doszło 21 listopada. Donald Trump powiedział Nicolasowi Maduro, że ma on tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając jednak amnestii dla niego i jego ludzi - twierdzi agencja. W dniu wygaśnięcia rzekomego terminu, 28 listopada, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą. Tymczasem Maduro ocenił rozmowę z Trumpem jako "serdeczną".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAWenezuelaDonald TrumpNicolas MaduroRopa naftowa
Czytaj także:
Ciężarówka wjechała w dom
Rozpędzoną ciężarówką wjechał w budynek. Skończyło się i tak szczęśliwie
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Kaczyński traci kontrolę? "Pewne wątki wymykają mu się z rąk"
Polska
Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Efekty morsowania na dużym mrozie. Styczeń 2021
Alfabet morsa
Adam Michejda
shutterstock_1298689651
"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego
METEO
Wypadek quadu (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił quadem księdza i kobietę. Prokuratura bliska aktu oskarżenia
Lubuskie
shutterstock_2590854475
Niepozorny związek, który może mieć wpływ na lęk
Zdrowie
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Zabił lekarza, do więzienia nie trafi
Kraków
imageTitle
Spektakularny gol Zielińskiego najładniejszym w miesiącu
EUROSPORT
45-latek usłyszał zarzuty
Zabił krewny, który wcześniej spędził 20 lat w więzieniu
Łódź
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Trzech wychowawców oskarżonych o znęcanie się nad dziećmi
Wrocław
Australia
Influencerzy skarżą się po wejściu w życie nowego prawa
Świat
Rubio
Szef amerykańskiej dyplomacji nakazał zmianę czcionki
BIZNES
imageTitle
Armeński klub barykaduje się przed kibicami Legii. Szokujące zabezpieczenia
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Rzecznik Nawrockiego "uspokaja i wyjaśnia"
Polska
Brigitte Macron
Oburzenie po słowach pierwszej damy. "Nie powinna tak mówić"
Świat
Zmiana klimatu (zdjęcie ilustracyjne)
Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem
METEO
Niemal 30 procent dzieci zetknęło się z hejtem w sieci
Od ojca usłyszał, że "zrobi mu w domu Auschwitz". "Trzeba z tym walczyć"
Polska
imageTitle
Co dalej z Alonso w Realu? "Drużyna w pełni stoi za trenerem"
EUROSPORT
pap_20230422_3AZ
Sidney Polak o kulisach odejścia z T.Love. "Dostałem od Muńka SMS-a"
Kultura i styl
imageTitle
Bilety na igrzyska jak świeże bułeczki. Problemy z jedną halą
EUROSPORT
Na trasie S8 doszło do ataku na autokar z kibicami (zdj. ilustracyjne)
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
WARSZAWA
ABW
Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce
Polska
gaz rury gazociag shutterstock_1750330295
Amerykanie chcą powrotu dostaw rosyjskiej energii do Europy
BIZNES
Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii
Duński wywiad: to zmieniłoby cały układ sił w Europie
Świat
Zabezpieczone niewybuchy
Operator koparki odkrył gigantyczny arsenał z czasów wojny
Rzeszów
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
WARSZAWA
Dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę (zdjęcie ilustracyjne)
10-latka uderzyła się w szkole. Rano nie żyła
Białystok
imageTitle
Coraz bardziej alarmująca sytuacja polskiego jedynaka w NBA
EUROSPORT
Powódź w stanie Waszyngton
Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica