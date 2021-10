Rzecznik talibów: USA powinny zapłacić odszkodowania za akty przemocy, jakich dopuściły się w Afganistanie

Nie pierwszy raz Ameryka brutalnie zabiła Afgańczyków. Robiła to przez ostatnie 20 lat. To amerykańska obłuda i prawdziwa twarz tego kraju została obnażona na oczach naszego narodu i całego świata – stwierdził w piątek w wywiadzie dla chińskiej telewizji CGTN rzecznik talibów Zabihullah Midżahid. Przypomniał, że talibowie zabiegają o uznanie międzynarodowe.

USA zapowiedziały, że wypłacą odszkodowania rodzinom osób, które zginęły w ataku amerykańskiego drona, który okazał się tragiczną pomyłką i doprowadził do śmierci cywilów. - USA powinny zapłacić odszkodowania za akty przemocy, których dopuściły się w Afganistanie - powiedział w piątek rzecznik talibów.

- Nie pierwszy raz Ameryka brutalnie zabiła Afgańczyków. Robiła to przez ostatnie 20 lat. To amerykańska obłuda i prawdziwa twarz Ameryki została obnażona na oczach naszego narodu i całego świata - stwierdził. - Gdziekolwiek Ameryka dopuściła się aktów przemocy wobec Afgańczyków, powinna wypłacić odszkodowania - podkreślił.

Rozmowy z talibami w Moskwie

W środę Kreml zorganizował rozmowy na wysokim szczeblu między Rosją a przedstawicielami talibów. Odnosząc się do nich, Mudżahid powiedział, że Moskwa doprowadziła do tych rozmów, by "pokazać, że talibowie zabiegają o uznanie międzynarodowe". - Rosja chce pokoju w Afganistanie i jej wszelkie zastrzeżenia muszą zostać wyjaśnione. Uczestniczyliśmy w tej konferencji, aby świat nas zaakceptował - dodał.