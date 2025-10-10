Ciała kobiet rzucone do chlewu. "W ten sposób pozbywaliśmy się dowodów"

Interwencja policji w RPA. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Do zbrodni doszło w sierpniu 2024 roku na północy RPA.

21-letni Adrian de Wet zeznaje jako świadek koronny. Wcześniej sam był oskarżony o zabójstwo.

Według BBC sprawa wywołała oburzenie w RPA oraz zaostrzyła napięcia rasowe.

45-letnia Maria Makgato i 34-letnia Lucia Ndlovu zostały zabite na farmie Oliviera w okolicy Polokwane w prowincji Limpopo na północy RPA latem ubiegłego roku. O ich zabójstwo oskarżonych jest dwóch mężczyzn: Zachariah Johannes Olivier i William Musora.

Zarówno Musora, jak i 21-letni Adrian de Wet byli pracownikami Oliviera. Ten ostatni pełnił funkcję nadzorcy farmy i początkowo również zasiadał na ławie oskarżonych. Prokuratura wycofała jednak wobec niego zarzuty, gdy został świadkiem koronnym. Mężczyzna utrzymuje, że został zmuszony do wrzucenia ciał kobiet do chlewu.

Ciała kobiet w chlewie

W czwartek de Wet zeznał w sądzie w Polokwane, że wraz z Olivierem uzbroili się w myśliwskie strzelby i czekali na intruzów, którzy mieli wtargnąć na farmę w nocy 17 sierpnia 2024 roku w poszukiwaniu żywności. Po pół godziny czekania mężczyźni rzekomo usłyszeli głosy ludzi idących w ich kierunku. Następnie otworzyli ogień i usłyszeli krzyk, po czym znaleźli ciało kobiety.

Właściciel farmy - twierdzi de Wet - poprosił go wówczas o pomoc we wrzuceniu ciała do chlewu, w którym było od ośmiu do dziesięciu dorosłych świń. Następnego dnia farmerzy znaleźli ciało drugiej kobiety. Ukryli je w tym samym miejscu, tym razem z pomocą Musory. Jak podaje portal BBC, w sądzie przedstawiono zdjęcia, na których widać brakujące części ciała zamordowanych kobiet.

Zapytany przez prokuratora, dlaczego ciała kobiet zostały umieszczone w chlewie, de Wet przyznał, że chodziło o ukrycie dowodów. - W ten sposób pozbywaliśmy się dowodów, bo świnie zjedzą wszystko, gdy są wystarczająco głodne - stwierdził 21-latek. Mężczyzna dodał, że właściciel farmy w tym samym celu zniszczył strzelby, a ich resztki wrzucił do studni.

Łzy na sali rozpraw

Relacjonująca sprawę stacja BBC podaje, że syn jednej z ofiar wielokrotnie wybuchał płaczem, a Olivier ocierał łzy, gdy de Wet składał zeznania. Sprawa podwójnego zabójstwa wywołała oburzenie w całej Republice Południowej Afryki i zaostrzyła napięcia rasowe w kraju - donosił brytyjski publiczny nadawca przy okazji jednej z wcześniejszych rozpraw.

Mimo że apartheid, czyli system segregacji rasowej i dyskryminacji czarnoskórych, nie obowiązuje w RPA od ponad trzech dekad, napięcia rasowe pozostają tam silne szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie większość prywatnych gruntów rolnych pozostaje w rękach białej mniejszości, a większość osób pracujących na roli to słabo opłacane osoby czarnoskóre - tłumaczył portal BBC.