Świat

Rosyjskie wojska okrążone. "Kocioł" w strategicznym miejscu

rosyjscy zolnierze 03 milru
Walerij Gierasimow odwiedza strefę walk. Nagranie resortu obrony w Moskwie
Źródło: Reuters
Siły ukraińskie utworzyły kocioł w rejonie strategicznie ważnego miasta na odcinku donieckim, Pokrowska - informują media w Kijowie, powołując się na własne źródła. Zdaniem ukraińskich analityków do spraw wojskowości, w okrążeniu może znaleźć się półtora tysiąca żołnierzy rosyjskich.
Kluczowe fakty:
  • Według sztabu generalnego armii ukraińskiej w rejonie Pokrowska w ciągu doby dochodzi do 40-50 strać bojowych.
  • Na odcinku pokrowskim armia rosyjska zgromadziła 120 tysięcy żołnierzy.
  • Siły rosyjskie przerzucają w ten rejon dodatkowe oddziały.

Sytuacja na odcinku frontu w obwodzie donieckim stabilizuje się - powiedział ukraińskiej telewizji Freedom analityk do spraw wojskowości Dmytro Sniegirow. Wyjaśniał, że siły obronne Ukrainy prowadzą szereg działań kontrofensywnych, co świadczy o możliwości stworzenia operacyjnego okrążenia dla oddziałów rosyjskich, walczących na tym kierunku.

- W potencjalnym kotle może znaleźć się do półtora tysiąca rosyjskich żołnierzy - tłumaczył Sniegirow.

Sytuacja w strefie walk w Ukrainie
Sytuacja w strefie walk w Ukrainie
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Wyniki ukraińskiej kontrofensywy

W rejonie miejscowości Dobropilla, stojącej na drodze ofensywy rosyjskiej na Pokrowsk, ukraińscy żołnierze odbili siedem wsi. Ustabilizowali także sytuację w pobliżu miasta Rodynske, które znajduje się niedaleko Pokrowska. Przez Rodynske przebiega kluczowa trasa logistyczna wojsk ukraińskich.

- To jedyna asfaltowa droga, po której siły obronne przeprowadzają rotację personelu, dowożą zapasy amunicji i ewakuują rannych - powiedział Sniegirow.

W połowie września tego roku prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o odzyskaniu kontroli nad 170 kilometrami kwadratowymi w obwodzie donieckim od początku kontrofensywy. Media w Kijowie informują, że powierzchnia ta wzrosła obecnie do blisko 180 kilometrów kwadratowych.

120 tysięcy rosyjskich żołnierzy

Na odcinku pokrowskim armia rosyjska zebrała 120 tysięcy żołnierzy - poinformował portal telewizji Freedom, powołując się na źródła w siłach ukraińskich.

Straty wroga na froncie w sierpniu tego roku sięgnęły 35 tysięcy osób - szacuje sztab generalny w Kijowie. Żołnierze armii rosyjskiej giną głównie na kierunkach pokrowskim i nowopawliwskim. Ta druga miejscowość jest położona na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego.

Co może ukrywać Rosja? Analiza sytuacji na froncie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co może ukrywać Rosja? Analiza sytuacji na froncie

- Udana kontrofensywa na odcinku pokrowskim, czyli atak sił ukraińskich przeprowadzony z wyprzedzeniem, pozwoliła pokrzyżować plany Rosjan, aby przerzucić rezerwy na kierunek nowopawliwski i dokonać przełamania w głąb obwodu dniepropietrowskiego. Pokrzyżowane zostały także plany przeciwnika dotyczące rozszerzenia geograficznego teatru działań wojennych kosztem obwodu dniepropietrowskiego - podkreślił Dmytro Sniegirow.

Trzy kotły

Wcześniej prokremlowscy blogerzy alarmowali, że w pobliżu Pokrowska siły ukraińskie utworzyły trzy "kotły", odcinając wojskom rosyjskim drogę ucieczki. Odnosząc się do tych doniesień, kijowski analityk wojskowy Dmytro Popowycz prognozował, że w okrążeniu mogą znaleźć się żołnierze 51. armii rosyjskiej, sformowanej głównie z milicji samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, atakującej w rejonie Dobropilla i miasta Rodynske.

Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił

- Jeśli jednostki tej armii zostaną zniszczone, wtedy cała północna strona okrążenia, którą wróg próbował utworzyć wokół Pokrowska i Myrnohradu, zostanie odcięta i upadnie. Dlatego plany dotyczące otoczenia Pokrowska tej jesieni armia rosyjska będzie musiała odłożyć - wyjaśniał Popowycz. Mówił również, że jest za wcześnie, aby wyciągać ostateczne wnioski w tej sprawie, ponieważ Rosjanie przerzucili w rejon walk elitarne oddziały piechoty morskiej.

Ukraińskie dowództwo potwierdza

W poniedziałek naczelny dowódca armii ukraińskiej Ołeksandr Syrski potwierdził we wpisie na Telegramie, że część rosyjskich jednostek została okrążona w pobliżu Dobropilla.

"W czasie operacji kontrofensywnej udało się odzyskać 175 kilometrów kwadratowych terytorium, ponadto oczyszczono z rosyjskich grup dywersyjnych 195 kilometrów kwadratowych" – napisał Syrski.

Rosyjskie straty w rejonie Dobropilla mają wynosić 3185 osób, z czego 1769 to zabici.

"Rdzeń ambicji Putina". Dlaczego Donbas jest tak istotny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rdzeń ambicji Putina". Dlaczego Donbas jest tak istotny

Działania armii ukraińskiej na wschód od Dobropilla są realizowane od połowy sierpnia, gdy doszło tam do zakończonej częściowym sukcesem próby przełamania ukraińskiej obrony. Rosyjskie jednostki były w stanie w krótkim czasie pokonać około 10-12 km i zająć tereny na wschód od miasta, tym samym zagrażając obronie Pokrowska. Kontrofensywa ukraińska doprowadziła do odzyskania części zajętego terytorium oraz zamknięcia w kotle części rosyjskich żołnierzy.

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

