Świat

Putin o broni nuklearnej. Stawia warunek

Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Źródło: Reuters
Władimir Putin zadeklarował w poniedziałek, że Rosja jest gotowa przedłużyć okres obowiązującego traktatu o ograniczeniu liczby rozmieszczonych głowic nuklearnych, jeżeli Donald Trump zrobi to samo. Umowa między państwami obowiązuje na razie do lutego przyszłego roku.

Traktat o redukcji zbrojeń strategicznych, popularnie nazywany Nowy START, to umowa dwustronna zawarta pomiędzy Federacją Rosyjską a USA, która ma na celu redukcję zbrojeń strategicznych - głowic nuklearnych i środków ich przenoszenia. Została podpisana w 2010 r., a weszła w życie rok później. Nowy START wygasłby w 2021 r., jednak strony zgodziły się na pięcioletnie przedłużenie. Po tym przedłużeniu traktat obowiązuje do 5 lutego 2026 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski

"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski

Codziennie "kilka tysięcy ataków" na Polskę

Codziennie "kilka tysięcy ataków" na Polskę

Polska

Putin z propozycją dla Trumpa w sprawie broni atomowej

Putin powiadomił o chęci przedłużenia Nowego START-u o rok - pod warunkiem, że Trump uczyni to samo - podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. - Rosja jest gotowa nadal przestrzegać centralnych limitów liczbowych, wynikających z traktatu Nowy START, przez rok po 5 lutego 2026 roku - powiedział rosyjski przywódca.

Jak zaznaczył Reuters, przywódca Rosji podkreślił, że jest gotowy na ten ruch w "interesie globalnego nierozprzestrzeniania broni jądrowej" oraz "aby pomóc w ożywieniu dialogu z Waszyngtonem na temat następcy tego traktatu". - Uważamy, że ten środek będzie wykonalny tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone podejmą podobne działania i nie podejmą kroków, które podważają lub naruszają istniejącą równowagę (pod względem) zdolności odstraszania - podkreślił Putin.

Traktat Nowy START

Nowy START składa się z 16 artykułów i zobowiązuje oba państwa do ograniczenia liczby swoich głowic nuklearnych, rozmieszczonych na środkach przenoszenia, do 1550 sztuk. Również liczba środków przenoszenia miała zostać ograniczona - do 800.

Nazwa traktatu Nowy START nawiązuje do wcześniejszego traktatu START I, zawartego w 1991 r. przez USA i ZSRR, który obowiązywał w latach 1994-2009 (między USA i Rosją). Proponowane później traktaty START II i START III nigdy nie weszły w życie. Nowy START zastąpił wygasły START I i układ SORT, który przestał obowiązywać w dniu wejścia w życie porozumienia Nowy START

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Władimir PutinDonald TrumpRosjaUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiStosunki Rosja - USABroń atomowaBomba atomowa
