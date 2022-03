Domniemana partnerka Putina ma ukrywać się w Szwajcarii. Pojawiła się petycja o jej wydalenie, by „połączyć parę"

Aktywiści stworzyli na portalu change.org dwie petycje dotyczące Kabajewej. Jedna dotyczy jej wydalenia do Rosji, a druga pozbawienia tytułów olimpijskich. Ta pierwsza ma już blisko 50 tysięcy podpisów.

Autorzy petycji Putina nazywają "fuhrerem", a Alinę "jego Ewą Braun". Jak przyznają, są obywatelami Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Apelują do władz Szwajcarii, by znów "połączyć parę" poprzez wydalenie Kabajewej do Rosji.