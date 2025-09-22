Rada Bezpieczeństwa ONZ z udziałem Sikorskiego. "Solidarność z ofiarami wojny hybrydowej"

Radosław Sikorski o obowiązku Rosji Źródło: TVN24

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zorganizowano w formule briefingu na temat zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zostało zwołane na wniosek Estonii przez Koreę Południową, sprawującą we wrześniu przewodnictwo w tym organie.

W spotkaniu biorą udział m.in. szefowie dyplomacji Polski, Estonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy, a także Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Jest to pierwsze w historii spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane na wniosek Estonii. Dochodzi do niego nieco tydzień po tym, gdy podobne spotkanie zorganizowano w sprawie rosyjskich dronów nad Polską.

Sikorski o solidarności na Radzie Bezpieczeństwa ONZ

W rozmowie z mediami przed posiedzeniem rady, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział, że podczas swojego wystąpienia "wyrazi solidarność z Estonią, Rumunią i wszystkimi tymi krajami, które są ofiarami rosyjskiej wojny hybrydowej, której częścią są naruszania granicy na morzu i w powietrzu".

