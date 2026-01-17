Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Terroryści" opłacani przez "przestępcę"? Ajatollah widzi "amerykański spisek"

Protesty w Iranie
W Iranie trwają największe od lat antyrządowe protesty
Źródło: TVN24
Uważamy, że prezydent USA Donald Trump jest przestępcą - oświadczył w sobotę najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Irańskie władze twierdzą, że za przemoc podczas masowych protestów w kraju odpowiadają uzbrojeni prowokatorzy podszywający się pod demonstrantów, nazywając ich "terrorystami". Według Chameneiego za tymi działaniami stoją USA i Izrael, które obwinił za śmierć wielu demonstrantów i funkcjonariuszy.

Ajatollah przekonywał, że za w "antyirańską akcję wywrotową" osobiście zaangażował się prezydent USA, którego nazwał "przestępcą".

Ali Chamenei
Ali Chamenei
Źródło: PAP/EPA/IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT

Według niego "terroryści", którzy - jak twierdzi - są powiązani z Izraelem i USA, "wyrządzili ogromne szkody i zabili kilka tysięcy osób". Dodał, że dokonywali oni podpaleń, niszczyli mienie publiczne i podżegali do chaosu. - Dopuszczali się przestępstw i i szerzyli poważne oszczerstwa - powiedział, cytowany przez agencję Reuters.

Chamenei ocenił, że to "amerykański spisek", a jego zdaniem "celem Ameryki jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej".

Reżim stracił swoją największą broń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reżim stracił swoją największą broń

Masowe protesty w Iranie i groźby Trumpa

Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w duchownych rządzących Iranem od 45 lat.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Władze zareagowały brutalnymi represjami. Świadkowie relacjonowali, że irańskie siły bezpieczeństwa strzelały do protestujących ostrą amunicją. Działająca w Iranie organizacja pozarządowa Human Rights Activists News Agency podała, że zidentyfikowała ponad 3 tysiące ofiar śmiertelnych, w tym 2 885 demonstrantów. Według organizacji aresztowano 22 tysiące osób. Inne ośrodki oceniają, że zginęło od ponad 3 tysięcy do nawet 20 tysięcy ludzi.

W obliczu protestów Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców przed użyciem siły wobec protestujących i sugerował, że w przeciwnym razie USA mogą dokonać interwencji zbrojnej. "Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc!" - napisał niedawno na platformie Truth Social.

Biały Dom: Iran wstrzymał 800 egzekucji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biały Dom: Iran wstrzymał 800 egzekucji

W środę prezydent USA zasugerował, że może odstąpić od uderzenia na Iran, jeśli władze tego kraju zrezygnują z egzekucji antyrządowych demonstrantów. W piątek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że reżim w Teheranie wstrzymał 800 egzekucji. Ostrzegła jednak, że Iranowi wciąż grożą dotkliwe konsekwencje, jeśli będzie nadal zabijać uczestników protestów. I dodała, że "wszystkie opcje pozostają na stole".

W odpowiedzi na zarzuty Waszyngtonu irańskie władze oświadczyły, że "nie planowano wieszać ludzi".

OGLĄDAJ: "Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?
pc

"Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
IranUSADonald TrumpPrawa człowiekaAjatollah Ali ChameneiBliski Wschód
Czytaj także:
imageTitle
Dobry mecz Zielińskiego w Serie A. Krzyk i kontuzja Piotrowskiego
EUROSPORT
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
METEO
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
METEO
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Oferta, która "nie miała znaczenia" i kilkadziesiąt wizyt w resorcie Ziobry
Polska
imageTitle
Skoki dla nocnych marków. O której kwalifikacje i niedzielny konkurs w Sapporo?
EUROSPORT
Białystok: w nocy znaleziono szczątki balonu z papierosami
"Wleciało kilkadziesiąt obiektów". Służby znajdują kolejne balony z Białorusi
Białystok
Ukraina, Kijów. Namioty rozstawione przez służby dla mieszkańców ze względu na braki w dostawach prądu i ciepła
"Dramatyczna" sytuacja w Kijowie i "wyrazy najwyższego uznania dla Polaków" za pomoc
Świat
imageTitle
Polki mocne na otwarcie sezonu. Ścisła czołówka w Australii
EUROSPORT
Grenlandia, zdjęcie poglądowe
Kolejny europejski kraj wysyła żołnierzy na Grenlandię
Świat
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
METEO
mezczyzna serce bol shutterstock shutterstock_2574719887
Badania są ważne, ale same nie leczą. A pacjenci boją się statyn
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Real w końcu się przełamał. Potrzebował geniuszu Mbappe
EUROSPORT
Prom Jantar - chrzest
Prom Jantar Unity ochrzczony. "Polska potęga na Bałtyku"
Szczecin
imageTitle
Dominator Odermatt. Znowu nie dał szans rywalom
EUROSPORT
imageTitle
Udany debiut Carricka. Derby Manchesteru dla United
EUROSPORT
F-35 są dostosowane do przenoszenia amerykańskich głowic atomowych B-61
Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"
Maciej Michałek
Jerzy Owsiak na spotkaniu z mediami
"Jesteśmy w pełni przygotowani". Owsiak: razem można robić rzeczy niezwykłe
WOŚP 2026
Pożar mieszkania w Lędzinach
Z płonącego mieszkania uciekł przez balkon
Katowice
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła
METEO
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Kontrole, kary, zamknięte kluby
BIZNES
Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów?
Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Polak zawieszony. W fazie grupowej Euro już nie zagra
EUROSPORT
Chińscy żołnierze
Identyfikacja celu i szturm. Chińczycy ćwiczyli uderzenie "dekapitacyjne"
Świat
imageTitle
Godziny poniedziałkowych meczów Polaków w Australian Open
EUROSPORT
imageTitle
Premierowe zwycięstwo Włoszki. Vonn znów na podium
EUROSPORT
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
METEO
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
BIZNES
imageTitle
Jagiellonia znalazła następcę Pietuszewskiego
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Lublinie
Mężczyzna spadł z dachu podczas odśnieżania, nie przeżył
Lublin
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica