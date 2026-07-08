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Świat

Premierka Danii do Donalda Trumpa: Grenlandia nie jest na sprzedaż

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Donald Trump w Turcji
Protest przed konsulatem USA w Nuuk, stolicy Grenlandii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: DOGUKAN KESKINKILIC/PAP/EPA/©Anadolu Agency POOL
Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła we wtorek, że oczekuje od sojuszników poszanowania duńskiej suwerenności i zaakceptowania faktu, iż Grenlandia nie jest na sprzedaż. Wypowiedziała się ona podczas szczytu NATO w Ankarze, zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ponownie wyraził chęć przejęcia kontroli nad wyspą.

- Grenlandczycy nie chcą być częścią Stanów Zjednoczonych. Dali to jasno do zrozumienia - podkreśliła premier Danii, cytowana przez agencję Ritzau. Dodała, że oczekuje od wszystkich sojuszników z NATO poszanowania suwerenności Danii.

Grenlandia, a także Wyspy Owcze są autonomicznymi terytoriami zależnymi od rządu w Kopenhadze.

Premier Danii Mette Frederiksen w Ankarze
Premier Danii Mette Frederiksen w Ankarze
Źródło zdjęcia: OSMANCAN GURDOGAN/PAP/EPA

Współpraca USA i Danii w ramach grupy roboczej

Szefowa duńskiego rządu przypomniała, że Dania współpracuje już z Waszyngtonem w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, a teraz chcą ją rozszerzyć. - Nad tym pracuje obecnie grupa robocza - zaznaczyła Frederiksen. Grupa robocza, to efekt rozmów szefów dyplomacji Danii i Grenlandii, Larsa Lokke Rasmussena i Vivian Motzfeldt w Białym Domu z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Markiem Rubio z połowy stycznia.

Według mediów rozmowy toczą się wokół zwiększenia obecności wojskowej USA na Grenlandii. Obecnie Amerykanie użytkują na północnym-zachodzie wyspy bazę kosmiczną Pituffik na mocy duńsko-amerykańskiego porozumienia z lat 50.

Podobne oświadczenie do tego Frederiksen opublikował na Facebooku obecny szef grenlandzkiej dyplomacji Mute B. Egede. "O naszej przyszłości decydujemy my, Grenlandia. Zawsze tak było i zawsze tak będzie" - napisał Egede.

Trump wrócił do sprawy Grenlandii

Trump powiedział we wtorek podczas spotkania z prezydentem Turcji w Ankarze, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Trump przyznał, że kwestia Grenlandii zaszkodziła jego relacjom z Sojuszem. Powtórzył przy tym swoje roszczenia do wyspy.

- Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważna część (świata) dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię - stwierdził.

- Oni nie chcieli na to pójść, a przy wszystkich tych pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo, jak pewnie zauważyliście, Europa to zupełnie inne miejsce, niż 20 lat temu - dodał.

OGLĄDAJ: Wydanie z 7.07.2026
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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpMette FrederiksenUSADaniaGrenlandia
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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