Reuters: Netanjahu z Białego Domu zadzwonił do emira Kataru. Przeprosił

Jak pisze Reuters, powołując się na swoje źródło, Netanjahu zadzwonił w poniedziałek do emira Kataru. Tamim ibn Hamad ibn Chalifa Al Sani miał usłyszeć od niego przeprosiny za atak w stolicy Kataru Dosze, do którego doszło 9 września.

Reuters podaje, że Netanjahu wykonał telefon będąc w Białym Domu, gdzie w niedzielę za zamkniętymi drzwiami spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Doha w Katarze. Budynek zniszczony po ataku izraelskich sił na przywódców Hamasu Źródło: Reuters

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył w poniedziałek do Białego Domu na rozmowy o porozumieniu pokojowym w Strefie Gazy. "Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - zapewnił prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Izraelski atak na Dohę

9 września armia Izraela przypuściła atak na Dohę - celem byli przebywający tam przywódcy palestyńskiego Hamasu. Jak przekazał Suhail al-Hindi, członek biura politycznego terrorystycznej organizacji, liderzy przeżyli operację. Zginął jednak syn jednego z nich. Katarska stolica jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy Hamasu. Liczne państwa muzułmańskie, w tym Arabia Saudyjska, Iran i Turcja potępiły atak.