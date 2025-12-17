Około 500 plików z dziecięcą pornografią u byłego pracownika ministerstwa sprawiedliwości

We Francji rozpoczął się największy w historii kraju proces w sprawie wykorzystania seksualnego dzieci Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Paulo Abreu dos Santos, doradca i asystent byłej minister sprawiedliwości Catariny Sarmento e Castro w rządzie Antonia Costy, został aresztowany w czwartek przez Policia Judiciária (PJ) pod zarzutem popełnienia setek przestępstw związanych z pornografią dziecięcą i wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Informację tę podała jako pierwsza CNN Portugal.

Abreu dos Santos, z zawodu prawnik, miał filmować czyny pedofilskie telefonem komórkowym. Postawiono mu zarzuty dotyczące dystrybucji materiałów pedofilskich za pośrednictwem 13 zamkniętych grup na kanale Signal. Oskarżony jest też o dwa przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci - podało we wtorek Biuro Prokuratora Generalnego (PGR). W śledztwie ustalono, że 38-latek wykorzystał seksualnie przynajmniej dwóch chłopców w wieku 10 lat. Dowodem są nagrania z jego udziałem. Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów przed sędzią i obecnie przebywa w areszcie tymczasowym, informują portugalskie media.

Na nagraniach są dzieci w wieku od czterech do 14 lat

Według informacji służb, w domu Abreu dos Santosa znaleziono pliki z około 500 materiałami zawierającymi dziecięcą pornografię. Posiadał je na komputerze, w telefonie oraz na dyskach zewnętrznych. Jak pisze portal "Sabado", na nagraniach są dzieci w wieku od czterech do 14 lat.

Policja próbuje obecnie zidentyfikować ofiary, aby mogły być przesłuchane w postępowaniu. Istnieje prawdopodobieństwo, że są to osoby nieletnie z kręgu znajomych mężczyzny, a przestępstwa zostały popełnione bez wiedzy ich rodzin - podaje portal.

We wtorek z obrony Abreu dos Santosa zrezygnował jego dotychczasowy adwokat, powołując się na klauzulę sumienia.

Śledztwo zainicjowano w USA

Gazeta "Correio da Manhã" pisze, że śledztwo rozpoczęło się od wejścia do komputera należącego do ministerstwa sprawiedliwości, z którego korzystał Paulo Abreu dos Santos. To właśnie adres IP ministerstwa doprowadził władze do prawnika w ramach międzynarodowego śledztwa zainicjowanego w Stanach Zjednoczonych przy wsparciu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Abreu dos Santos był doradcą minister Catariny Sarmento e Castro w latach 2023-2024, wykładał gościnnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lizbonie, był też pracownikiem kancelarii prawnej. Po tym, jak sprawę ujawniła CNN Portugal, kancelaria wydała oświadczenie, w którym wyraziła "szok i konsternację".

