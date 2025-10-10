Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Odręczna notatka dla prezydenta USA. Media dotarły do treści

Marco Rubio przekazuje Donaldowi Trumpowi notatkę
USA. Donald Trump o notatce od Marco Rubio
Źródło: Reuters
W środę Donald Trump przed kamerami otrzymał odręczną notatkę od sekretarza stanu. Po przeczytaniu jej chwycił za mikrofon i oznajmił, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy jest "bardzo blisko". W piątek media przytaczają treść tej notatki.
Kluczowe fakty:
  • W środę Trump w trakcie spotkania otrzymał odręczną notatkę od sekretarza stanu USA.
  • Prezydent USA poinformował kilka godzin później, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego.
  • Co zakłada plan pokojowy USA - wyjaśniamy w punktach.

W środę Trump i Rubio brali udział w spotkaniu poświęconym Antifie. W pewnym momencie w jego trakcie sekretarz stanu przekazuje prezydentowi odręczną notatkę, a po przeczytaniu jej przez Trumpa podchodzi, by wyszeptać mu coś na ucho.

- Właśnie otrzymałem notatkę od sekretarza stanu, w której napisano, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia na Bliskim Wschodzie i będą mnie potrzebować dość szybko - powiedział amerykański prezydent chwilę później. Niedługo później media dotarły do pełnej treści tej notatki, a jej zdjęcie opublikowała m.in. agencja Reutera.

Marco Rubio i Donald Trump w Białym Domu (8.10.2025)
Marco Rubio i Donald Trump w Białym Domu (8.10.2025)
Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Notatka dla Trumpa

W notatce sekretarz stanu USA poprosił Donalda Trumpa o wyrażenie zgody na opublikowanie wpisu w mediach społecznościowych, dotyczącego porozumienia w Strefie Gazy. "Jesteśmy bardzo blisko, potrzebujemy Twojej zgody na opublikowanie wkrótce wpisu w Truth Social, abyś mógł jako pierwszy ogłosić porozumienie" - napisał Rubio.

Notatka, którą Trump otrzymał od Rubio
Notatka, którą Trump otrzymał od Rubio
Źródło: Reuters

Kilka godzin później Donald Trump rzeczywiście poinformował o nim w mediach społecznościowych. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - przekazał prezydent USA na Truth Social. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego i trwałego pokoju" - dodał Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak człowiek Trumpa "od załatwiania interesów" odniósł sukces

Tak człowiek Trumpa "od załatwiania interesów" odniósł sukces

"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy

"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy

Zuzanna Karczewska

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Marco RubioDonald TrumpUSAStrefa GazyIzrael
Czytaj także:
shutterstock_2279258773
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Są wyniki kontroli
BIZNES
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
WARSZAWA
depresja przygnebienie czlowiek mezczyzna shutterstock_1746426893
Powszechna, ale niewidzialna. Dlaczego przemoc wobec mężczyzn to wciąż tabu?
Agnieszka Pióro
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
BIZNES
Golec piaskowy
To zwierzę żyje dziesięć razy dłużej niż kuzyni. Badacze wiedzą, dlaczego
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki o "kompromisie" Żurka. Nawiązał do wydarzenia z zeszłego tygodnia
Polska
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
WARSZAWA
strazacy hiszpania stolat
Przez pięć godzin słuchali "Sto lat". Dla sąsiadów szkoły to była bezsenna noc
Świat
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
W spirali. Chorowanie wpływa na psychikę, a lęk i stres nasilają objawy
Zuzanna Kuffel
imageTitle
20-0. Sabalenka pędzi w Wuhanie
EUROSPORT
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
BIZNES
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki
Iga Dzieciuchowicz
Zderzenie autobusu z ciężarówką na Pomorzu
Dzieci jechały do szkół. Autobus zderzył się z ciężarówką
Trójmiasto
Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Wypadek na A4 w Katowicach, ofiara śmiertelna
Katowice
Tytoń zamiast mebli. KAS udaremniła transport 960 kg nielegalnego towaru
Twierdził, że przewozi meble. W kartonach była prawie tona nielegalnego tytoniu
Kujawsko-Pomorskie
Gmach Komisji Europejskiej
"Był bardzo sympatycznym człowiekiem. Ale już wtedy wiedziałem, że jest oficerem wywiadu"
Świat
Zmasowany rosyjski atak na Kijów
Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Część stolicy bez prądu
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Czy Trump dostanie Nobla? Ekspert: nie, z wielu powodów
Świat
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
BIZNES
Kazachstan
Tu "wpływy Putina osłabły"
Świat
Półnagi 18-latek zaatakował policjantów w centrum Bielska-Białej, został zatrzymany
Najpierw był tylko bez koszulki. Potem bez bielizny. A potem rzucił się na policjantów
Białystok
imageTitle
Rekordowa Austria i wzruszający gest na koniec
EUROSPORT
Viktor Orban
List Nawrockiego i reakcja Orbana. "Teraz jest nas dwóch"
Świat
imageTitle
Marciniak poprowadzi mecz podwyższonego ryzyka
EUROSPORT
Przygotowania do burzy Alice w okolicach Walencji
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia" w Hiszpanii
METEO
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
WARSZAWA
imageTitle
Afera paszportowa go nie zatrzymała. Kapitalna skuteczność
EUROSPORT
25a08593
Siemoniak: nie powinien pouczać Sikorskiego
Polska
18-latek zginął w wypadku
18-latek wbił się BMW w drzewo. Był uczniem technikum samochodowego
Olsztyn
Szymon Hołownia
Dziś przesłuchanie Hołowni
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica