Odręczna notatka dla prezydenta USA. Media dotarły do treści

- W środę Trump w trakcie spotkania otrzymał odręczną notatkę od sekretarza stanu USA.
- Prezydent USA poinformował kilka godzin później, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego.
- Co zakłada plan pokojowy USA - wyjaśniamy w punktach.
W środę Trump i Rubio brali udział w spotkaniu poświęconym Antifie. W pewnym momencie w jego trakcie sekretarz stanu przekazuje prezydentowi odręczną notatkę, a po przeczytaniu jej przez Trumpa podchodzi, by wyszeptać mu coś na ucho.
- Właśnie otrzymałem notatkę od sekretarza stanu, w której napisano, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia na Bliskim Wschodzie i będą mnie potrzebować dość szybko - powiedział amerykański prezydent chwilę później. Niedługo później media dotarły do pełnej treści tej notatki, a jej zdjęcie opublikowała m.in. agencja Reutera.
Notatka dla Trumpa
W notatce sekretarz stanu USA poprosił Donalda Trumpa o wyrażenie zgody na opublikowanie wpisu w mediach społecznościowych, dotyczącego porozumienia w Strefie Gazy. "Jesteśmy bardzo blisko, potrzebujemy Twojej zgody na opublikowanie wkrótce wpisu w Truth Social, abyś mógł jako pierwszy ogłosić porozumienie" - napisał Rubio.
Kilka godzin później Donald Trump rzeczywiście poinformował o nim w mediach społecznościowych. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - przekazał prezydent USA na Truth Social. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego i trwałego pokoju" - dodał Trump.
Autorka/Autor: wac//mm
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters