Odręczna notatka dla prezydenta USA. Media dotarły do treści

Kluczowe fakty: W środę Trump w trakcie spotkania otrzymał odręczną notatkę od sekretarza stanu USA.

Prezydent USA poinformował kilka godzin później, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego.

Co zakłada plan pokojowy USA - wyjaśniamy w punktach.

W środę Trump i Rubio brali udział w spotkaniu poświęconym Antifie. W pewnym momencie w jego trakcie sekretarz stanu przekazuje prezydentowi odręczną notatkę, a po przeczytaniu jej przez Trumpa podchodzi, by wyszeptać mu coś na ucho.

- Właśnie otrzymałem notatkę od sekretarza stanu, w której napisano, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia na Bliskim Wschodzie i będą mnie potrzebować dość szybko - powiedział amerykański prezydent chwilę później. Niedługo później media dotarły do pełnej treści tej notatki, a jej zdjęcie opublikowała m.in. agencja Reutera.

Notatka dla Trumpa

W notatce sekretarz stanu USA poprosił Donalda Trumpa o wyrażenie zgody na opublikowanie wpisu w mediach społecznościowych, dotyczącego porozumienia w Strefie Gazy. "Jesteśmy bardzo blisko, potrzebujemy Twojej zgody na opublikowanie wkrótce wpisu w Truth Social, abyś mógł jako pierwszy ogłosić porozumienie" - napisał Rubio.

Kilka godzin później Donald Trump rzeczywiście poinformował o nim w mediach społecznościowych. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - przekazał prezydent USA na Truth Social. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego i trwałego pokoju" - dodał Trump.