"Wzywam wszystkie strony". Komentarze ze świata po ogłoszeniu porozumienia Izraela i Hamasu

Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego i trwałego pokoju" - dodał.

Komentują to światowi liderzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump: pierwszy etap planu pokojowego zatwierdzony

Porozumienie Hamasu z Izraelem. "Walki muszą ustać"

"Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość o osiągnięciu porozumienia w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego prezydenta Trumpa dotyczącego Strefy Gazy" - przekazał premier wielkiej Brytanii Keir Starmer w oświadczeniu.

"Porozumienie to musi teraz zostać wdrożone w całości, bez opóźnień, a towarzyszyć mu powinno natychmiastowe zniesienie wszystkich ograniczeń dotyczących pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, która ratuje życie" - dodał.

"Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie porozumienia w sprawie zapewnienia zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy, opartego na propozycji przedstawionej przez prezydenta Donalda Trumpa" - przekazał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

"Wzywam wszystkie strony do pełnego przestrzegania warunków porozumienia. Wszyscy zakładnicy muszą zostać uwolnieni w sposób godny. Należy zapewnić trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych materiałów handlowych do Strefy Gazy. Cierpienie musi się skończyć" - dodał.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough.



I urge all… — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025 Rozwiń

"Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego prezydenta Trumpa. Jest to również odzwierciedlenie silnego przywództwa premiera Netanjahu" - przekazał z kolei indyjski premier Narendra Modi.

"Mamy nadzieję, że uwolnienie zakładników i zwiększenie pomocy humanitarnej dla mieszkańców Gazy przyniesie im wytchnienie i utoruje drogę do trwałego pokoju" - dodał.

We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu.



We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD