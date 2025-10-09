"Wzywam wszystkie strony". Komentarze ze świata po ogłoszeniu porozumienia Izraela i Hamasu

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego i trwałego pokoju" - dodał.
Komentują to światowi liderzy.
Porozumienie Hamasu z Izraelem. "Walki muszą ustać"
"Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość o osiągnięciu porozumienia w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego prezydenta Trumpa dotyczącego Strefy Gazy" - przekazał premier wielkiej Brytanii Keir Starmer w oświadczeniu.
"Porozumienie to musi teraz zostać wdrożone w całości, bez opóźnień, a towarzyszyć mu powinno natychmiastowe zniesienie wszystkich ograniczeń dotyczących pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, która ratuje życie" - dodał.
"Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie porozumienia w sprawie zapewnienia zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy, opartego na propozycji przedstawionej przez prezydenta Donalda Trumpa" - przekazał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
"Wzywam wszystkie strony do pełnego przestrzegania warunków porozumienia. Wszyscy zakładnicy muszą zostać uwolnieni w sposób godny. Należy zapewnić trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych materiałów handlowych do Strefy Gazy. Cierpienie musi się skończyć" - dodał.
"Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego prezydenta Trumpa. Jest to również odzwierciedlenie silnego przywództwa premiera Netanjahu" - przekazał z kolei indyjski premier Narendra Modi.
"Mamy nadzieję, że uwolnienie zakładników i zwiększenie pomocy humanitarnej dla mieszkańców Gazy przyniesie im wytchnienie i utoruje drogę do trwałego pokoju" - dodał.
Autorka/Autor: kkop/kab
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters