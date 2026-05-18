Chcą przełamać blokadę Izraela. MSZ: na statkach są Polacy
Rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski przekazał w poniedziałek, że izraelskie okręty rozpoczęły przechwytywanie łodzi Globalnej Flotylli Sumud zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Do zatrzymania dochodzi na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru, około 250 mil morskich od wybrzeża Gazy. Jak poinformowali aktywiści, na pokładzie flotylli jest troje polskich obywateli.
Rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór, pytany o sprawę zatrzymania flotylli, odpowiedział, że "MSZ ma informację, że na pokładach jednostek uczestniczących we flotylli mogą znajdować się również polscy obywatele".
"Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia obywatelom polskim" - zapewnił.
Blokada Gazy
Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.
Podobną akcję flotylla zorganizowała jesienią 2025 roku. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.
W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tysięcy ludzi. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 roku, w którym zginęło około 1200 osób.