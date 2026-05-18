Świat

Chcą przełamać blokadę Izraela. MSZ: na statkach są Polacy

Globalna Flotylla Sumud
Izraelskie wojsko wchodzi na pokład jednej z jednostek Globalnej Floty Sumud
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Orhan Cicek/Anadolu/Abaca/PAP
Izrael rozpoczął przechwytywanie statków Globalnej Flotylli Sumud - przekazał rzecznik tej organizacji. Według organizatorów oraz informacji MSZ, na pokładzie statków flotylli znajdują się polscy obywatele. Rzecznik resortu spraw zagranicznych przekazał, że "polska służba konsularna jest gotowa do udzielenia wsparcia".

Rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski przekazał w poniedziałek, że izraelskie okręty rozpoczęły przechwytywanie łodzi Globalnej Flotylli Sumud zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Do zatrzymania dochodzi na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru, około 250 mil morskich od wybrzeża Gazy. Jak poinformowali aktywiści, na pokładzie flotylli jest troje polskich obywateli.

Izraelscy wojskowi wchodzący na pokład jednego ze statków Globalnej Flotylli Sumud
Źródło zdjęcia: Reuters, Global Sumud Flotilla

Rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór, pytany o sprawę zatrzymania flotylli, odpowiedział, że "MSZ ma informację, że na pokładach jednostek uczestniczących we flotylli mogą znajdować się również polscy obywatele".

"Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia obywatelom polskim" - zapewnił.

Blokada Gazy

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

Podobną akcję flotylla zorganizowała jesienią 2025 roku. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tysięcy ludzi. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 roku, w którym zginęło około 1200 osób.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Źródło: PAP
