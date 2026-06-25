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TO WARTO WIEDZIEĆ

Przesłuchanie byłego ordynatora, ultimatum Zełenskiego, paraliż metra

Szpital Południowy w Warszawie
Co się działo w Szpitalu Południowym według relacji dr. Emila Jędrzejewskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora w Szpitalu Południowym w Warszawie. Reżim białoruski zastosował się do ultimatum Wołodymyra Zełenskiego. Mężczyzna wtargnął do tunelu warszawskiego metra. Do Polski zbliża się fala upałów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 25 czerwca.

1. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym

W środę prokuratura przesłuchała byłego ordynatora w Szpitalu Południowym w Warszawie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika - poinformowała prokuratura.

Lekarz opisał w mediach nieprawidłowości i błędy medyczne, do jakich miało dochodzić w czasie, kiedy koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk. Ten skomentował wywiad Jędrzejewskiego w Kanale Zero i wydał oświadczenie.

>>>Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

2. Ultimatum Zełenskiego zadziałało

Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami - poinformował prezydent Ukrainy.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski postawił Alaksandrowi Łukaszence ultimatum, w którym zagroził, że jeśli strona białoruska nie zdecyduje się na ich demontaż, Ukraińcy zrobią to sami.

3. Paraliż metra w Warszawie

Rano na pierwszej linii warszawskiego metra doszło do incydentu. Do tunelu wszedł człowiek. Przez kilka godzin wyłączone z ruchu były wszystkie stacje na Mokotowie i Ursynowie.

Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Francji.

4. Szczyt w Berlinie

W Berlinie spotkali się przywódcy krajów grupy E5, skupiającej Polskę, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy.

Szef niemieckiego rządu Friedrich Merz przekazał, że w czasie rozmów sformułowali razem "pięć przesłań". Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Keir Starmer, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron i Friedrich Merz na szczycie E5 w Berlinie
Keir Starmer, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron i Friedrich Merz na szczycie E5 w Berlinie
Źródło zdjęcia: Clemens Bilan/EPA/PAP

5. Fala upałów zbliża się do Polski

Temperatura w Polsce z każdym kolejnym dniem będzie rosnąć. Wyjątkowo upalnie zapowiada się nadchodzący weekend. Bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie nawet 40 stopni Celsjusza.

Z falą upałów już teraz mierzy się Europa Zachodnia.

>>>Śledź najnowsze informacje o pogodzie w tvn24.pl

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Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
Najważniejsze informacjeBerlinDonald TuskWarszawaMetroZdrowieSzpitalWołodymyr ZełenskiBiałoruśUkraina
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