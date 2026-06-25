Przesłuchanie byłego ordynatora, ultimatum Zełenskiego, paraliż metra
1. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
W środę prokuratura przesłuchała byłego ordynatora w Szpitalu Południowym w Warszawie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika - poinformowała prokuratura.
Lekarz opisał w mediach nieprawidłowości i błędy medyczne, do jakich miało dochodzić w czasie, kiedy koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk. Ten skomentował wywiad Jędrzejewskiego w Kanale Zero i wydał oświadczenie.
>>>Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
2. Ultimatum Zełenskiego zadziałało
Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami - poinformował prezydent Ukrainy.
Wcześniej Wołodymyr Zełenski postawił Alaksandrowi Łukaszence ultimatum, w którym zagroził, że jeśli strona białoruska nie zdecyduje się na ich demontaż, Ukraińcy zrobią to sami.
3. Paraliż metra w Warszawie
Rano na pierwszej linii warszawskiego metra doszło do incydentu. Do tunelu wszedł człowiek. Przez kilka godzin wyłączone z ruchu były wszystkie stacje na Mokotowie i Ursynowie.
Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Francji.
4. Szczyt w Berlinie
W Berlinie spotkali się przywódcy krajów grupy E5, skupiającej Polskę, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy.
Szef niemieckiego rządu Friedrich Merz przekazał, że w czasie rozmów sformułowali razem "pięć przesłań". Polskę reprezentował premier Donald Tusk.
5. Fala upałów zbliża się do Polski
Temperatura w Polsce z każdym kolejnym dniem będzie rosnąć. Wyjątkowo upalnie zapowiada się nadchodzący weekend. Bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie nawet 40 stopni Celsjusza.
Z falą upałów już teraz mierzy się Europa Zachodnia.
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