TO WARTO WIEDZIEĆ Przesłuchanie byłego ordynatora, ultimatum Zełenskiego, paraliż metra

Co się działo w Szpitalu Południowym według relacji dr. Emila Jędrzejewskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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1. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym

W środę prokuratura przesłuchała byłego ordynatora w Szpitalu Południowym w Warszawie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika - poinformowała prokuratura.

Lekarz opisał w mediach nieprawidłowości i błędy medyczne, do jakich miało dochodzić w czasie, kiedy koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk. Ten skomentował wywiad Jędrzejewskiego w Kanale Zero i wydał oświadczenie.

>>>Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

2. Ultimatum Zełenskiego zadziałało

Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami - poinformował prezydent Ukrainy.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski postawił Alaksandrowi Łukaszence ultimatum, w którym zagroził, że jeśli strona białoruska nie zdecyduje się na ich demontaż, Ukraińcy zrobią to sami.

3. Paraliż metra w Warszawie

Rano na pierwszej linii warszawskiego metra doszło do incydentu. Do tunelu wszedł człowiek. Przez kilka godzin wyłączone z ruchu były wszystkie stacje na Mokotowie i Ursynowie.

Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Francji.

4. Szczyt w Berlinie

W Berlinie spotkali się przywódcy krajów grupy E5, skupiającej Polskę, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy.

Szef niemieckiego rządu Friedrich Merz przekazał, że w czasie rozmów sformułowali razem "pięć przesłań". Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Keir Starmer, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron i Friedrich Merz na szczycie E5 w Berlinie Źródło zdjęcia: Clemens Bilan/EPA/PAP

5. Fala upałów zbliża się do Polski

Temperatura w Polsce z każdym kolejnym dniem będzie rosnąć. Wyjątkowo upalnie zapowiada się nadchodzący weekend. Bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie nawet 40 stopni Celsjusza.

Z falą upałów już teraz mierzy się Europa Zachodnia.

>>>Śledź najnowsze informacje o pogodzie w tvn24.pl

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