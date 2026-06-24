Komunikacja "Osoba niepożądana w tunelu metra". Pociągi nie kursują na Mokotowie i Ursynowie Oprac. Dariusz Gałązka |

Anna Bartoń o incydencie w warszawskim metrze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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"Z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny – Politechnika" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Wyłączonych z ruchu jest 10 stacji: Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno, Wilanowska, Służew, Ursynów, Stokłosy, Imielin, Natolin i Kabaty.

- Dziś w godzinach porannych nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach metra. Została już ujęta i wyprowadzona przez patrol policji - powiedziała na antenie TVN24 Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

- Pomiędzy stacjami Służew i Ursynów trwa sprawdzanie tuneli zarówno lewego, jak i prawego, pod kątem pozostawienia bagaży tudzież innych przedmiotów. Musimy sprawdzić, czy możemy bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski – wyjaśniła Bartoń.

"Nie mamy informacjo o uszkodzeniu infrastruktury"

Przedstawicielka metra przekazała, że osobą, która dostała się do tunelu był cudzoziemiec, prawdopodobnie Francuz. Bartoń doprecyzowała, że mężczyzna został ujęty podczas wychodzenia z tunelu w rejonie stacji Służew.

- Zatrzymano osobę w związku z incydentem na stacji metra. Obecnie funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny, który nie miał przy sobie dokumentów oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na miejscu prowadzimy czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze. Nie mamy na chwilę obecną informacji, aby w wyniku tego incydentu ktoś ucierpiał, albo doszło do uszkodzenia infrastruktury. Będziemy to jeszcze sprawdzać i potwierdzać - przekazała nam aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

W rejonie stacji Służew pracują policjanci z psem tropiącym.

Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Komunikacja zastępcza

Uruchomiono autobusową linię Za Metro ZM1 na trasie:

Kierunek Kabaty: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Al. Armii Ludowej – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – pętla Metro Wilanowska – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty 05,

Kierunek Politechnika: Os. Kabaty 05 – Al. KEN – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.

Uruchomiono także tramwajową linię Za Metro ZM2 na trasie:

Metro Wilanowska – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – Pl. Narutowicza.

Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Tłum na przystanku tramwajowym przy stacji metra Wilanowska Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Wyłączono 10 stacji na linii M1 Źródło zdjęcia: ZTM