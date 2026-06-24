"Osoba niepożądana w tunelu metra". Pociągi nie kursują na Mokotowie i Ursynowie
"Z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny – Politechnika" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Wyłączonych z ruchu jest 10 stacji: Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno, Wilanowska, Służew, Ursynów, Stokłosy, Imielin, Natolin i Kabaty.
- Dziś w godzinach porannych nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach metra. Została już ujęta i wyprowadzona przez patrol policji - powiedziała na antenie TVN24 Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.
- Pomiędzy stacjami Służew i Ursynów trwa sprawdzanie tuneli zarówno lewego, jak i prawego, pod kątem pozostawienia bagaży tudzież innych przedmiotów. Musimy sprawdzić, czy możemy bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski – wyjaśniła Bartoń.
"Nie mamy informacjo o uszkodzeniu infrastruktury"
Przedstawicielka metra przekazała, że osobą, która dostała się do tunelu był cudzoziemiec, prawdopodobnie Francuz. Bartoń doprecyzowała, że mężczyzna został ujęty podczas wychodzenia z tunelu w rejonie stacji Służew.
- Zatrzymano osobę w związku z incydentem na stacji metra. Obecnie funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny, który nie miał przy sobie dokumentów oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na miejscu prowadzimy czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze. Nie mamy na chwilę obecną informacji, aby w wyniku tego incydentu ktoś ucierpiał, albo doszło do uszkodzenia infrastruktury. Będziemy to jeszcze sprawdzać i potwierdzać - przekazała nam aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
W rejonie stacji Służew pracują policjanci z psem tropiącym.
Komunikacja zastępcza
Uruchomiono autobusową linię Za Metro ZM1 na trasie:
Kierunek Kabaty: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Al. Armii Ludowej – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – pętla Metro Wilanowska – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty 05,
Kierunek Politechnika: Os. Kabaty 05 – Al. KEN – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.
Uruchomiono także tramwajową linię Za Metro ZM2 na trasie:
Metro Wilanowska – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – Pl. Narutowicza.