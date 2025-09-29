Logo strona główna
Świat

Budynek polskiej ambasady trafiony pociskiem, wybory w Mołdawii, przesłuchanie Ziobry

Wydział Konsularny ambasady RP w Kijowie
Rzecznik MSZ Paweł Wroński o uszkodzeniu wydziału konsularnego ambasady RP w Kijowie
Źródło: TVN24
W czasie rosyjskiego nalotu na Kijów pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady. W Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony przed komisję śledczą. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek, 29 września.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Budynek polskiej ambasady trafiony

W czasie rosyjskiego nalotu na Kijów pocisk niewielkiego kalibru uszkodził budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie. Nikt nie ucierpiał.

Pocisk spadł na dach budynku, przebił sufit i wpadł do jednego z pomieszczeń kuchennych. - Wszystkie systemy działają normalnie. Nasza placówka działa w Kijowie permanentnie. Będzie działała również jutro i w kolejne dni - zapewnił rzecznik MSZ Paweł Wroński w rozmowie z TVN24.

Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie. "Kolejny taki przypadek"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie. "Kolejny taki przypadek"

"Ponad 12 godzin trwał masowy rosyjski atak na Ukrainę. Bestialskie uderzenia, świadomy i celowy terror wymierzony w zwykłe miasta - niemal 500 uderzeniowych bezzałogowców i ponad 40 rakiet, w tym Kindżały. Rankiem znów na naszym niebie pojawiły się rosyjsko-irańskie Shahedy" - pisał w niedzielę rano w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

2. Wybory w Mołdawii

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. Po zliczeniu głosów z ponad 99 procent głosów Partia Działania i Sprawiedliwości prowadzi, zdobywając 49,85 procent głosów. Według tych danych na prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy zagłosowało 24,36 procent wyborców.

Prezydentka Maia Sandu nazwała te wybory "najważniejszymi w historii". Według danych Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja wyniosła ponad 52 procent.

Mołdawia zakończyła "najważniejsze w historii" głosowanie. Pierwsze wyniki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mołdawia zakończyła "najważniejsze w historii" głosowanie. Pierwsze wyniki

3. Planowane przesłuchanie Ziobry

W poniedziałek policja za wcześniejszą zgodą sądu ma doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa.

Komisja chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w naszym kraju oprogramowania Pegasus w latach 2015-2023 do inwigilacji między innymi polityków ówczesnej opozycji. Będzie to dziewiąta próba przesłuchania polityka PiS przez ten organ.

OGLĄDAJ: Pegasusgate
pc

Pegasusgate

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

4. Trump optymistycznie o Strefie Gazy

Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social skomentował sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie, jak przekazał, "mamy realną szansę na wielkość". "Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - zapewnił prezydent USA.

Administracja Donalda Trumpa przedstawiła 21-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie. Jego głównymi założeniami są zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i rozbrojenie Hamasu, utworzenie międzynarodowych sił bezpieczeństwa oraz odbudowa zniszczonej Strefy Gazy. Trump przekazał, że otrzymał "bardzo pozytywną odpowiedź" na swoją propozycję.

5. Atak w kościele w Michigan

W kościele w Grand Blanc w stanie Michigan w USA doszło do strzelaniny. W jej wyniku zginęły co najmniej cztery osoby.

Strzelanina w kościele w stanie Michigan
Strzelanina w kościele w stanie Michigan
Źródło: CNN

W kościele wybuchł pożar. Szef lokalnej policji poinformował, że domniemany sprawca nie żyje. Staranował on samochodem wejście do świątyni, następnie wysiadł i oddał strzały.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Kijów Zbigniew Ziobro Mołdawia Donald Trump Strefa Gazy USA
