Budynek polskiej ambasady trafiony pociskiem, wybory w Mołdawii, przesłuchanie Ziobry

1. Budynek polskiej ambasady trafiony

W czasie rosyjskiego nalotu na Kijów pocisk niewielkiego kalibru uszkodził budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie. Nikt nie ucierpiał.

Pocisk spadł na dach budynku, przebił sufit i wpadł do jednego z pomieszczeń kuchennych. - Wszystkie systemy działają normalnie. Nasza placówka działa w Kijowie permanentnie. Będzie działała również jutro i w kolejne dni - zapewnił rzecznik MSZ Paweł Wroński w rozmowie z TVN24.

"Ponad 12 godzin trwał masowy rosyjski atak na Ukrainę. Bestialskie uderzenia, świadomy i celowy terror wymierzony w zwykłe miasta - niemal 500 uderzeniowych bezzałogowców i ponad 40 rakiet, w tym Kindżały. Rankiem znów na naszym niebie pojawiły się rosyjsko-irańskie Shahedy" - pisał w niedzielę rano w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

2. Wybory w Mołdawii

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. Po zliczeniu głosów z ponad 99 procent głosów Partia Działania i Sprawiedliwości prowadzi, zdobywając 49,85 procent głosów. Według tych danych na prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy zagłosowało 24,36 procent wyborców.

Prezydentka Maia Sandu nazwała te wybory "najważniejszymi w historii". Według danych Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja wyniosła ponad 52 procent.

3. Planowane przesłuchanie Ziobry

W poniedziałek policja za wcześniejszą zgodą sądu ma doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa.

Komisja chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w naszym kraju oprogramowania Pegasus w latach 2015-2023 do inwigilacji między innymi polityków ówczesnej opozycji. Będzie to dziewiąta próba przesłuchania polityka PiS przez ten organ.

4. Trump optymistycznie o Strefie Gazy

Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social skomentował sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie, jak przekazał, "mamy realną szansę na wielkość". "Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - zapewnił prezydent USA.

Administracja Donalda Trumpa przedstawiła 21-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie. Jego głównymi założeniami są zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i rozbrojenie Hamasu, utworzenie międzynarodowych sił bezpieczeństwa oraz odbudowa zniszczonej Strefy Gazy. Trump przekazał, że otrzymał "bardzo pozytywną odpowiedź" na swoją propozycję.

5. Atak w kościele w Michigan

W kościele w Grand Blanc w stanie Michigan w USA doszło do strzelaniny. W jej wyniku zginęły co najmniej cztery osoby.

W kościele wybuchł pożar. Szef lokalnej policji poinformował, że domniemany sprawca nie żyje. Staranował on samochodem wejście do świątyni, następnie wysiadł i oddał strzały.

