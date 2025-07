"Bojówkarze Bąkiewicza", Hołownia o spotkaniach z PiS, Bunt w MAGA

Trump: nie mogło być lepszego prezentu urodzinowego dla Ameryki Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

1. Polska 2050 głosowała z PiS i Konfederacją

Sejm znowelizował w środę ustawę podwyższającą limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Do 2030 r. Fundusz Dopłat będzie mógł być zasilony kwotą 10 mld zł, co pozwoli m.in. przywrócić do użytkowania do 75 tys. gminnych pustostanów. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 234 posłów, 181 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.

Poprawki do niej wspólnie przegłosowały Prawo i Sprawiedliwość, Polska 2050 i Konfederacja. Ten nietypowy sejmowy sojusz wywołał polityczne kontrowersje, a przegłosowane poprawki spotkały się z ostrą krytyką ze strony Lewicy. Kontrowersje wzbudziły zwłaszcza zapisy umożliwiające przejmowanie na własność mieszkań należących do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

2. Bunt w MAGA

Amerykańskie media donoszą o rozłamie w ruchu MAGA (Make America Great Again – red.) w związku z teorią spiskową w sprawie śmierci Jeffrey'a Epsteina. Część prawicowych radykałów uznała, że prezydent Donald Trump jest za słaby, by skutecznie walczyć z gigantycznym spiskiem elit i pedofilów.

"Na tej planecie jest łańcuch dowodzenia, a pedofilskie elity są na samej górze. Nawet nad Trumpem. Wysoko nad Trumpem" - skomentował prawicowy dziennikarz internetowy Mike Cernovich.

3. Sikorski oskarża Bąkiewicza

Ruch Obrony Granic, organizacja powołana przez Roberta Bąkiewicza, prowadzi "obywatelskie patrole" na zachodnich granicach Polski, choć jego członkowie nie mają żadnych oficjalnych uprawnień. MSWiA kieruje sprawy do prokuratury, zarzucając im łamanie prawa.

- Nie można bezprawnie nikogo legitymować. Robert Bąkiewicz i jego ludzie popełniają przestępstwo - podkreślił w "Faktach po Faktach" minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Murem za polskim mundurem, a nie za bojówkarzami Bąkiewicza - dodał.

4. Hołownia o pierwszym spotkaniu z Kaczyńskim

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w "Kropce nad i" w środę w TVN24 był pytany o szczegóły swoich spotkań z politykami PiS. 3 lipca późnym wieczorem do spotkania takiego doszło w mieszkaniu europosła Adama Bielana. Hołownia przyznał, że to nie był pierwszy raz, kiedy spotkał się z prezesem PiS.

Pytany, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie, przekazał, że kilka tygodni temu, "pod koniec czerwca". Dopytywany w którym miejscu, powiedział, że "w tym samym miejscu". Hołownia przekazał, że spotkania zawsze odbywały się na prośbę polityków PiS. Zaznaczył też, że jego partnerzy koalicyjni wiedzieli o pierwszym spotkaniu.

5. Prezydent o wyrzucaniu sędziów i wieszaniu za zdradę

Andrzej Duda pytany był we wspólnym wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego o to, czy w Polsce potrzebna jest "rewizja" obowiązującej konstytucji i czy dostrzega on przestrzeń do tego, aby uchwalono nową ustawę zasadniczą.

Prezydent odparł, że "jeżeli ludzie uznają, że w Polsce potrzebna jest nowa konstytucja i tak fundamentalna zmiana ustrojowa, to tak wybiorą w wyborach, że taka możliwość będzie". – Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda – powiedział.

