Badacz Citizen Lab o inwigilacji telefonu Romana Giertycha

Zajmuję się takimi sprawami od lat i jeszcze nigdy nie widziałem telefonu, który jest aż tak intensywnie atakowany w tak krótkim okresie - powiedział w rozmowie z Michałem Sznajderem John Scott-Railton, ekspert instytucji Citizen Lab, która poinformowała o inwigilowaniu telefonów mecenasa Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek. Stwierdził, że w takim przypadku można mówić o "obieraniu kogoś za cel". - To jest coś, co umieszcza sprawcę w klubie dyktatorów i autokratów - dodał.

Ekspert: nigdy nie widziałem telefonu, który jest aż tak intensywnie atakowany

- W wypadku pana Giertycha zauważyliśmy niesamowitą intensywność ataków pod koniec roku 2019. Zajmuję się takimi sprawami od lat i jeszcze nigdy nie widziałem telefonu, który jest aż tak intensywnie atakowany w tak krótkim okresie. Jako atak mam na myśli infekowanie i ponowne reinfekowanie i reinfekowanie urządzenia. Dla mnie, spekulując, to wygląda jak sytuacja, w której służba specjalna jest naprawdę zdesperowana, by wiedzieć wszystko o każdej minucie jakiegoś czlowieka - tłumaczył ekspert.

Michał Sznajder pytał, czy można tę sytuację porównywać do włamywacza, który włamuje się do czyjegoś domu i tam zostaje.

- To bardziej jak włamywacz, który włamuje się do twojego domu w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek - odpowiedział John Scott-Railton. - To sugeruje, że włamywacz był zainteresowany nie tylko kosztownościami, które mógł znaleźć w twoim domu, ale i tym, by może cię obserwować. Zobaczyć, co robisz, minuta po minucie - dodał.