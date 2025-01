Z raportu dla portugalskiego ministerstwa zdrowia wynika, że co najmniej 60 tys. telefonicznych zgłoszeń nie zostało odebranych przez pracowników pogotowia ratunkowego w tym kraju. Do niespotykanego wcześniej zjawiska dochodzi chaos w szpitalach. W związku z panującą grypą czas oczekiwania w izbach przyjęć wynosi od kilku do kilkunastu godzin.