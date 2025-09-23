Paraliż lotniska w Kopenhadze. Policja podaje nowe informacje

Pilne Źródło: TVN24

W poniedziałek na kilka godzin ruch na lotnisku w Kopenhadze, największym w Danii, został wstrzymany ze względu na zauważone w pobliżu drony. Jak podała wówczas duńska policja, widziano dwa lub trzy bezzałogowce. Po północy lotnisko wznowiło prace, ale wiele lotów zostało opóźnionych lub odwołanych.

Również przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Oslo została zamknięta. Powodem ma być zaobserwowanie drona. Wcześniej w stolicy Norwegii za używanie dronów nad zakazaną strefą zatrzymano dwie osoby - przekazała CNN.

Więcej informacji wkrótce.

