Paraliż lotniska w Kopenhadze. Policja podaje nowe informacje

W poniedziałek na kilka godzin ruch na lotnisku w Kopenhadze, największym w Danii, został wstrzymany ze względu na zauważone w pobliżu drony. Jak podała wówczas duńska policja, widziano dwa lub trzy bezzałogowce. Po północy lotnisko wznowiło prace, ale wiele lotów zostało opóźnionych lub odwołanych.
Również przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Oslo została zamknięta. Powodem ma być zaobserwowanie drona. Wcześniej w stolicy Norwegii za używanie dronów nad zakazaną strefą zatrzymano dwie osoby - przekazała CNN.
Więcej informacji wkrótce.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: TVN24