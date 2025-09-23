Lotnisko w Oslo zamknięte. "Zauważono drona"

Przed godziną 2 w nocy z poniedziałku na wtorek Reuters podał informację o zamknięciu przestrzeni powietrznej wokół lotniska w Oslo. Cytowany przez Reutersa rzecznik portu poinformował, że lotnisko w stolicy Norwegii nie działa od północy. Powodem ma być "obserwacja drona" - czytamy w lakonicznym komunikacie.
Wcześniej do podobnej sytuacji doszło na lotnisku w Kopenhadze.
Wszystkie loty z Oslo zostały przekierowane na najbliższe lotnisko - przekazał Reuters.
Drony nad Oslo. Dwie osoby zatrzymane
Wcześniej policja w Oslo poinformowała o aresztowaniu dwóch cudzoziemców za używanie dronów nad strefą zamkniętą – podała stacja CNN. Nie ma dowodów na związek incydentu z wydarzeniami w Kopenhadze – wskazano.
Norweskie media donosiły, że drony latały nad twierdzą Akershus, średniowiecznym zamkiem, który czasami jest wykorzystywany do organizacji "rządowych imprez".
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: Reuters, CNN
