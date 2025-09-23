Lotnisko w Oslo zamknięte. "Zauważono drona"

Oslo na nagraniach archiwalnych Źródło: Archiwum Reuters

Przed godziną 2 w nocy z poniedziałku na wtorek Reuters podał informację o zamknięciu przestrzeni powietrznej wokół lotniska w Oslo. Cytowany przez Reutersa rzecznik portu poinformował, że lotnisko w stolicy Norwegii nie działa od północy. Powodem ma być "obserwacja drona" - czytamy w lakonicznym komunikacie.

Lotnisko w Oslo Źródło: EQRoy/Shutterstock

Wcześniej do podobnej sytuacji doszło na lotnisku w Kopenhadze.

Wszystkie loty z Oslo zostały przekierowane na najbliższe lotnisko - przekazał Reuters.

Per ATC audio, aircraft are holding due to “drone observation” in the vicinity of the airfield. Aircraft now diverting away from Oslo. https://t.co/O80SF1EZEj pic.twitter.com/v46K4aFGZZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025 Rozwiń

Drony nad Oslo. Dwie osoby zatrzymane

Wcześniej policja w Oslo poinformowała o aresztowaniu dwóch cudzoziemców za używanie dronów nad strefą zamkniętą – podała stacja CNN. Nie ma dowodów na związek incydentu z wydarzeniami w Kopenhadze – wskazano.

Norweskie media donosiły, że drony latały nad twierdzą Akershus, średniowiecznym zamkiem, który czasami jest wykorzystywany do organizacji "rządowych imprez".

