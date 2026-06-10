Świat Papież Leon XIV odbył "prywatne spotkanie" z raperem Bad Bunny'm Oprac. Adam Styczek |

Papież Leon XIV na obchodach święta Bożego Ciała w Madrycie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ballesteros/PAP/EPA

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Papież Leon XIV spotkał się w poniedziałek w Madrycie ze światowej sławy portorykańskim piosenkarzem, raperem Bad Bunny'm - tę wiadomość, podaną najpierw przez hiszpańskie media, potwierdził we wtorek Watykan. Wyjaśniono, że była to prywatna rozmowa z artystą i jego rodziną.

Wcześniej Bad Bunny, szczególnie popularny wśród hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA, a także w Ameryce Środkowej i Południowej, zdradził, że chce zobaczyć się z amerykańskim papieżem.

Papież Leon XIV na stadionie Bernabeu Źródło zdjęcia: Ballesteros/PAP/EPA

Watykan wyjaśnił, że nie przewiduje publikacji zdjęć z tego spotkania. Wiadomo, że doszło do niego na madryckim stadionie Bernabeu, gdzie wcześniej papież spotkał się z 80 tysiącami wiernych.

Leon XIV podczas sobotniej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu dał do zrozumienia, że wie, kim jest Bad Bunny, koncertujący obecnie w Hiszpanii. Jak zauważył, domyśla się, że większość młodych ludzi wybierze jego koncert. Dodał, że są i tacy, którzy chcą spotkać się z nim.

Bad Bunny i papież Leon XIV - łączy ich złość Donalda Trumpa

Papież, który na początku tego roku ściągnął na siebie gniew prezydenta USA Donalda Trumpa krytyką wojny w Iranie, odbywa tygodniową podróż po Hiszpanii, gdzie ostrzegał, że eskalujące konflikty wpędziły świat w "głęboki kryzys".

Bad Bunny'emu, którego prawdziwe imię to Benito Antonio Martinez Ocasio, też udało się rozgniewać Trumpa. Bad Bunny był gwiazdą koncertu w przerwie Super Bowl w lutym, wnosząc język hiszpański i rytmy reggaetonu do corocznego widowiska futbolu amerykańskiego. Trump nazwał program "absolutnie okropnym" i "obrazą wielkości Ameryki".

Piosenkarz otwarcie krytykował radykalną politykę antyimigracyjną i poparł byłą wiceprezydent Kamalę Harris, demokratkę w wyścigu prezydenckim w 2024 roku.

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