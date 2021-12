Papież chce jechać do Moskwy, by "prowadzić dialog z bratem" Cyrylem

Papież Franciszek w czasie konferencji prasowej w samolocie lecącym z Aten do Rzymu powiedział, że "jest gotów pojechać do Moskwy, by prowadzić dialog z bratem". W ten sposób odpowiedział na pytanie, kiedy ponownie spotka się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem. Przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej powiedział ze swojej strony, że "ani miejsce, ani data tego spotkania nie są jeszcze określone". Obaj dostojnicy spotkali się po raz pierwszy na Kubie w 2016 roku.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w samolocie lecącym z Aten do Rzymu papież przekazał, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przyjedzie do niego do Watykanu metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego, by "uzgodnić możliwe spotkanie". - Jestem gotów pojechać do Moskwy, by prowadzić dialog z bratem - oświadczył Franciszek.