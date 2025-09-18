Ostatni dzień Trumpa w Wielkiej Brytanii. Melania ma osobny program

Wylot prezydenta Donalda Trumpa z bazy Andrews Źródło: Enex

- To wielki dżentelmen i wielki król - powiedział mediom Donald Trump w momencie pożegnalnego uścisku dłoni z brytyjskim monarchą. Następnie poleciał helikopterem do rezydencji Chequers, gdzie przy dźwiękach dud powitał go Keir Starmer wraz z żoną.

Przywódcy mają w planach zwiedzanie archiwum premiera Winstona Churchilla, dwustronne spotkanie oraz konferencję prasową. Następnie wezmą udział w przyjęciu biznesowym.

Keir Starmer i Donald Trump Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL / POOL

Tymczasem Melania Trump ma osoby program tego dnia. Pozostała na zamku Windsor, gdzie w towarzystwie królowej Kamili zwiedzi największy na świecie domek dla lalek królowej Marii wyposażony w bieżącą wodę, działające windy i ogród. Następnie odwiedzi Bibliotekę Królewską. Na zakończenie wizyty do pierwszej damy USA dołączy księżna Kate, by w ogrodach Frogmore spotkać się z grupą skautów.

Królowa Kamila i Melania Trump Źródło: Aaron Chown/PA/PAP

Zełenski reaguje na wizytę Trumpa

Do wizyty Trumpa na zamku Windsor odwołał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który podziękował Karolowi III za słowa wypowiedziane w środę wieczorem na bankiecie, gdy zdecydowanie poparł on sprawę ukraińską. "Ukraina bardzo ceni niezachwianą i opartą na zasadach postawę Zjednoczonego Królestwa" - napisał w serwisie X.

"Kiedy tyrania ponownie zagraża Europie, wszyscy musimy pozostać nieugięci, a Wielka Brytania nadal przewodzi w obronie wolności na wielu frontach" - ocenił.

I extend my deepest thanks to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his steadfast support. Ukraine greatly values the United Kingdom’s unwavering and principled stance.



When tyranny threatens Europe once again, we must all hold firm, and Britain continues to lead in… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025 Rozwiń

Podczas bankietu monarcha powiedział, że "dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój". Karol III zwrócił także uwagę, że USA i Wielką Brytanię łączą najbliższe stosunki obronne w historii.

Prezydent USA i pierwsza dama opuszczą Wielką Brytanię w czwartek w godzinach popołudniowych, kończąc tym samym trzydniową podróż.