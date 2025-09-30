Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu

Ukraiński Donieck jest okupowany przez Rosję Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Rosja zaanektowała cztery obwody ukraińskie we wrześniu 2022 roku, po pięciu miesiącach inwazji zbrojnej na Ukrainę.

Na okupowanych przez Rosjan terenach wcześniej odbyły się tak zwane referenda w sprawie przyłączenia do Rosji.

Prokremlowska propaganda raportowała wówczas, że "zdecydowana większość" mieszkańców zaanektowanych obwodów "opowiedziała się za przystąpieniem do Rosji".

Władimir Putin stwierdził w orędziu do narodu, wygłoszonym w poniedziałek o północy, że Rosja prowadzi "sprawiedliwą bitwę" w Ukrainie i broni decyzji "milionów rodaków" w obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim, by być razem z Moskwą.

"Dziś, broniąc tego wyboru, do ataku ruszają nasi żołnierze i dowódcy, prowadzi sprawiedliwą bitwę całe państwo, cała Rosja" - ogłosił Putin w trzecią rocznicę aneksji ukraińskich obwodów - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

Problemy na okupowanych ziemiach

Niezależne rosyjskie media odnotowały, że Putin w czasie orędzia przyznał, że mieszkańcy okupowanych części Ukrainy "mają problemy". - Jest wiele naprawdę palących, naglących problemów. Wśród nich są najważniejsze, życiowo istotne dla każdego człowieka kwestie zaopatrzenia w wodę czy dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej - oznajmił rosyjski przywódca.

Wcześniej Petro Andriuszczenko, były doradca mera okupowanego przez siły rosyjskie Mariupola w obwodzie donieckim, powiedział, że Rosjanie nie zamierzają odbudowywać zrujnowanych w wyniku walk miast i miejscowości w Ukrainie, które zajęli. Tamtejsi mieszkańcy żyją głównie dzięki wolontariuszom, którzy dostarczają im żywność i wodę.

Andriuszczenko mówił również, że "wymowna" sytuacja jest w Awdijiwce, gdzie ludzie mieszkają tylko w dwóch pięciopiętrowych blokach. - Tam są tylko dwa pięciopiętrowe bloki, dwie chruszczowki. Rosjanie załatali w nich dziury i zamontowali okna. To wszystko. I tam mieszkają ludzie - dodał.

Walki o Awdijewkę, nazywaną "bramą" do okupowanego od 2014 roku Doniecka, trwały przez dwa lata.

Zniszczenia w Awdijiwce. Zdjęcie z marca 2024 roku Źródło: Alexander Ermochenko / Reuters / Forum

Po pseudoreferendach

Władze rosyjskie przeprowadziły tak zwane referenda w sprawie przyłączenia samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, a także obwodów zaporoskiego i chersońskiego do Rosji 23-27 września 2022 roku. Trzy dni później Putin ogłosił aneksję tych regionów.

Prokremlowska propaganda raportowała wówczas, że "zdecydowana większość" - ponad 90 procent - mieszkańców zaanektowanych obwodów "opowiedziała się za przystąpieniem do Rosji".

Putin ogłosił aneksję w czasie udanego kontrataku sił zbrojnych Ukrainy w obwodach charkowskim i chersońskim.

Siły rosyjskie nie kontrolują w pełni zaanektowanych obwodów w Ukrainie. Obecnie Rosja okupuje około 88 procent powierzchni Donbasu (obwody doniecki i ługański) i ponad 70 procent terenów w obwodach zaporoskim i chersońskim.

