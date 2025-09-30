Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Świat

Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu

Zniszczenia w Kramatorsku w obwodzie donieckim, Ukraina
Ukraiński Donieck jest okupowany przez Rosję
Źródło: Reuters
Trzy lata temu rosyjski przywódca Władimir Putin ogłosił decyzję o włączeniu obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego w Ukrainie w skład Rosji. Przypomniał o tym w poniedziałkowym propagandowym nagraniu, nazywając okupację ziem ukraińskich "sprawiedliwą bitwą".
Kluczowe fakty:
  • Rosja zaanektowała cztery obwody ukraińskie we wrześniu 2022 roku, po pięciu miesiącach inwazji zbrojnej na Ukrainę.
  • Na okupowanych przez Rosjan terenach wcześniej odbyły się tak zwane referenda w sprawie przyłączenia do Rosji.
  • Prokremlowska propaganda raportowała wówczas, że "zdecydowana większość" mieszkańców zaanektowanych obwodów "opowiedziała się za przystąpieniem do Rosji".

Władimir Putin stwierdził w orędziu do narodu, wygłoszonym w poniedziałek o północy, że Rosja prowadzi "sprawiedliwą bitwę" w Ukrainie i broni decyzji "milionów rodaków" w obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim, by być razem z Moskwą.

"Dziś, broniąc tego wyboru, do ataku ruszają nasi żołnierze i dowódcy, prowadzi sprawiedliwą bitwę całe państwo, cała Rosja" - ogłosił Putin w trzecią rocznicę aneksji ukraińskich obwodów - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

Aktualnie czytasz: Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu
Źródło: PAP/Reuters, Adam Ziemienowicz, Michał Czernek

Problemy na okupowanych ziemiach

Niezależne rosyjskie media odnotowały, że Putin w czasie orędzia przyznał, że mieszkańcy okupowanych części Ukrainy "mają problemy". - Jest wiele naprawdę palących, naglących problemów. Wśród nich są najważniejsze, życiowo istotne dla każdego człowieka kwestie zaopatrzenia w wodę czy dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej - oznajmił rosyjski przywódca.

Wcześniej Petro Andriuszczenko, były doradca mera okupowanego przez siły rosyjskie Mariupola w obwodzie donieckim, powiedział, że Rosjanie nie zamierzają odbudowywać zrujnowanych w wyniku walk miast i miejscowości w Ukrainie, które zajęli. Tamtejsi mieszkańcy żyją głównie dzięki wolontariuszom, którzy dostarczają im żywność i wodę.

Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję

Andriuszczenko mówił również, że "wymowna" sytuacja jest w Awdijiwce, gdzie ludzie mieszkają tylko w dwóch pięciopiętrowych blokach. - Tam są tylko dwa pięciopiętrowe bloki, dwie chruszczowki. Rosjanie załatali w nich dziury i zamontowali okna. To wszystko. I tam mieszkają ludzie - dodał.

Walki o Awdijewkę, nazywaną "bramą" do okupowanego od 2014 roku Doniecka, trwały przez dwa lata.

Zniszczenia w Awdijiwce. Zdjęcie z marca 2024 roku
Zniszczenia w Awdijiwce. Zdjęcie z marca 2024 roku
Źródło: Alexander Ermochenko / Reuters / Forum

Po pseudoreferendach

Władze rosyjskie przeprowadziły tak zwane referenda w sprawie przyłączenia samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, a także obwodów zaporoskiego i chersońskiego do Rosji 23-27 września 2022 roku. Trzy dni później Putin ogłosił aneksję tych regionów.

Prokremlowska propaganda raportowała wówczas, że "zdecydowana większość" - ponad 90 procent - mieszkańców zaanektowanych obwodów "opowiedziała się za przystąpieniem do Rosji".

Putin ogłosił aneksję w czasie udanego kontrataku sił zbrojnych Ukrainy w obwodach charkowskim i chersońskim.

Siły rosyjskie nie kontrolują w pełni zaanektowanych obwodów w Ukrainie. Obecnie Rosja okupuje około 88 procent powierzchni Donbasu (obwody doniecki i ługański) i ponad 70 procent terenów w obwodach zaporoskim i chersońskim.

OGLĄDAJ: Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem
pc

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl, Moscow Times, Radio Swoboda

Źródło zdjęcia głównego: EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRosyjska aneksja KrymuWładimir Putin
Czytaj także:
pap_20151022_0O8
"Oddać" to można książkę do biblioteki. Ludziom zapewniamy opiekę
Justyna Suchecka
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Zdrowie
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki: za wcześnie na deklaracje
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Antananarywa, Madagaskar
Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach
Świat
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
1200 poszkodowanych, 300 milionów strat, dwóch byłych bankierów oskarżonych
Najnowsze
imageTitle
Wembanyama już pali się do gry. "Wszystkie światła są zielone"
EUROSPORT
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
METEO
Turner
Odsłonięto pomnik Tiny Turner. Fani: tragedia
Kultura i styl
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
BIZNES
Michał Woś
Woś wezwany do prokuratury
Polska
Emma Watson jest znana ze swojej walki na rzecz praw kobiet
J.K. Rowling reaguje na słowa Emmy Watson. "Nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją, areszt dla kierowcy
Wrocław
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek na hulajnodze jechał drogą krajową
Opole
imageTitle
Lewis Hamilton w żałobie. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"
EUROSPORT
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
BIZNES
Strażacy szybko uporali się z pożarem
Przedszkolaki jechały na wycieczkę, autobus stanął w płomieniach
Poznań
KA241203_140
Jest decyzja w sprawie sędziego Iwańca. Żurek: to było konieczne
Polska
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
30 lat temu zabił, teraz usłyszał wyrok
Lublin
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji
Polska
Konrad Berkowicz zmanipulował słowa Donalda Tuska
FAŁSZCo Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał
KONKRET24
imageTitle
Rollercoaster i kłótnia na korcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek gra dalej
EUROSPORT
Rower stanął w płomieniach
W centrum miasta rower elektryczny zmienił w kulę ognia
Łódź
Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Bank odmówił przelewu, pieniądze przekazał osobiście. Stracił 1,2 miliona złotych
Olsztyn
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica