Kilka krajów oficjalnie uznało państwo palestyńskie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Konflikt izraelsko-palestyński ciągnie się od dekad, a obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania, musimy zakończyć ten koszmar - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas zorganizowanej przez Francję i Arabię Saudyjską konferencji na temat przyszłości Palestyny.

Podkreślił, że jednym wyjściem jest zwrócenie się w stronę rozwiązania dwupaństwowego. Państwowość Palestyny nie jest nagrodą, ale prawem, odmawianie tego prawa jest prezentem dla ekstremizmu - oznajmił sekretarz generalny ONZ.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres Źródło: LEV RADIN/PAP/EPA

"Historyczna decyzja" Francji w sprawie Palestyny

Przed Guterresem głos zabrał prezydent Francji Emmanuel Macron, który w swoim wystąpieniu ogłosił, że Paryż uznaje państwowość Palestyny. Taką samą deklarację złożyły w niedzielę władze Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Portugalii.

Podczas szczytu w Nowym Jorku głos zabrał również faktyczny władca Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salma, który określił uznanie przez Francję Palestyny historyczną decyzją i wezwał inne państwa do uczynienia tego samego. Dodał, że jest to krok w stronę rozwiązania dwupaństwowego oraz osiągnięcia pokoju, stabilności i dobrobytu na Bliskim Wschodzie.

Rząd Izraela sprzeciwia się powstaniu państwa palestyńskiego i krytykuje kraje, które decydują się na jego uznanie, określając te kroki jako nagradzanie terrorystycznego Hamasu. Kraje Zachodu, które uznały lub zapowiedziały uznanie państwa palestyńskiego odrzucają jednocześnie, by Hamas mógł w nim pełnić jakąkolwiek rolę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Izraelski dziennikarz: trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy

Międzynarodowe uznanie Palestyny Źródło: PAP

Francusko-saudyjska inicjatywa na rzecz rozwiązania dwupaństwowego

Przewodnicząca 80. sesji Zgromadzenia ONZ Annalena Baerbock, podobnie jak poprzedni mówcy, zaapelowała o natychmiastowe i trwałe zawieszenie broni w Strefie Gazy, obejmujące zwiększenie dopływu pomocy humanitarnej dla wszystkich Palestyńczyków oraz uwolnienie wszystkich Izraelczyków uprowadzonych przez Hamas.

Podkreśliła, że konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie da się rozwiązać przez "niekończącą się wojnę i okupację", a jedynym rozwiązaniem jest utworzenie dwóch państw.

Piątkowa konferencja jest kontynuacją francusko-saudyjskiej inicjatywy na rzecz rozwiązania dwupaństwowego. Jej założenia zapisano w "Deklaracji nowojorskiej", która została we wrześniu poparta zdecydowaną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Inicjatywa obejmuje m.in. utworzenie demokratycznej i suwerennej Palestyny na bazie zreformowanej i zdemilitaryzowanej Autonomii Palestyńskiej, która obejmowałaby też Strefę Gazy.

Izrael i Palestyna w 2025 r.

Potępia też jednostronne działania Izraela, w tym rozwój żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terytoriach okupowanych. W tekście skrytykowano Hamas za atak na Izrael i podkreślono, że ta organizacja musi złożyć broń i zrzec się władzy nad Strefą Gazy.

Większość terytoriów palestyńskich znajduje się obecnie pod okupacją izraelską. Autonomia Palestyńska współadministruje częścią Zachodniego Brzegu.

Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025) Źródło: Anadolu/Getty Images

OGLĄDAJ: TVN24 HD