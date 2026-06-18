Świat Nowojorski architekt skazany na dożywocie za zabójstwo ośmiu kobiet. "Jesteś tchórzem" Oprac. Adam Styczek |

Nowojorski architekt skazany na dożywocie za zabójstwo ośmiu kobiet Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Nowojorski architekt Rex Heuermann, który już wcześniej przyznał się do zamordowania ośmiu kobiet, został w środę skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podczas rozprawy bliscy kobiet zwracali się bezpośrednio do skazanego. - Budzisz we mnie tak wielkie obrzydzenie, że nie mogę tego znieść - mówiła Jasmine Robinson, kuzynka zamordowanej Jessiki Taylor. Jak dodała "milion lat nie wystarczy" jako kara za popełnione zbrodnie.

Nowojorski architekt Rex Heuermann został skazany na dożywocie za zabójstwo ośmiu kobiet Źródło zdjęcia: Reuters

W ramach ugody procesowej Heuermann zobowiązał się do współpracy z jednostką analizy behawioralnej FBI przy badaniu innych spraw seryjnych zabójców. Od chwili aresztowania w 2023 roku przebywał w odosobnionej celi więzienia hrabstwa Suffolk.

Wymiana zdań sędziego i oskarżonego

Jak relacjonuje CNN, po serii "rozdzierających serce" oświadczeń ze strony rodzin ofiar sędzia Timothy Mazzei zapytał Heuermanna, czy chciałby coś powiedzieć.

- Nie znajduję słów, które mógłbym wypowiedzieć. Jestem odpowiedzialny za to, co zostało dziś powiedziane w tej sali. Słowa, które bym wypowiedział, nie mają znaczenia - stwierdził oskarżony.

- Wiem, że żałujesz, że cię złapali. Zakładam, że żałujesz tego, co zrobiłeś żonie i dzieciom - mówił sędzia, podnosząc ton głosu przy każdym kolejnym zdaniu. - Czy choć trochę żałujesz tego, co zrobiłeś tym biednym, niewinnym kobietom? Ośmiu kobietom, które udusiłeś? Przynajmniej tym ośmiu, o których wiemy? Czy choć trochę tego żałujesz tego? Tak?

- Tak - odparł Heuermann.

- Jesteś obrzydliwym, nikczemnym, małym człowiekiem. Jeśli w ogóle nim jesteś... I jesteś tchórzem - stwierdził dobitnie sędzia.

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Sprawa seryjnego zabójcy z Gilgo Beach wstrząsnęła Nowym Jorkiem

To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Nowym Jorku ostatnich dekad. Nazwano ją od miejsca znajdowania ciał kobiet sprawą "mordercy z Gilgo Beach". Miejsce znane jest dobrze nowojorczykom, leży niedaleko metropolii, tuż obok bardzo popularnych w sezonie letnim Jones Beach i Robert Moses State Park.

Wszystko zaczęło się 11 grudnia 2010 roku, kiedy z numerem alarmowym skontaktowała się 24-letnia kobieta o imieniu Shannan. Miała świadczyć usługi towarzyskie i wyszła z domu klienta mieszkającego w pobliżu Gilgo Beach. Operatorowi powiedziała, że boi się o swoje życie. Na miejsce wysłano policję, która przy plaży znalazła zwłoki. Nie należały do dzwoniącej kobiety, a do 24-letniej Melissy. Już po dwóch dniach znaleziono kolejne ciała - 22-letniej Megan, 27-letniej Amber i 25-letniej Maureen. Media, które podjęły temat seryjnych zabójstw kobiet świadczących usługi towarzyskie, nazwały je "czwórką z Gilgo".

Policyjni śledczy na nowojorskiej Gilgo Beach, 5 kwietnia 2011 Źródło zdjęcia: ANDREW GOMBERT/EPA/PAP

Nie skończyło się jednak na czterech ciałach. W marcu kolejnego roku policja znalazła przy pobliskiej drodze szybkiego ruchu szczątki Jessiki, w kwietniu - 24-letniej Valerie. Pod koniec roku natknięto się na szczątki 24-letniej Shannan.

Choć sprawę określano mianem "jednych z najbardziej intensywnych poszukiwań seryjnego mordercy w historii", przez ponad dekadę sprawca pozostawał nieuchwytny. Dopiero w lipcu 2023 roku lokalna stacja News12 jako pierwsza poinformowała o zatrzymaniu dokonanym w związku z odnalezieniem kobiet. Jak się wkrótce okazało, aresztowanym mężczyzną jest nowojorski architekt Rex Heuermann.

Do przełomu doszło po tym, jak detektywom udało się powiązać Heuermanna z samochodem widzianym podczas badania okoliczności zaginięcia jednej z ofiar. Następnie badania DNA pozwoliły dopasować materiał genetyczny pobrany z fragmentów włosów znalezionych przy szczątkach kobiet do DNA pozyskanego z resztki pizzy wyrzuconej przez podejrzanego do kosza na Manhattanie. Śledczy zgromadzili także dane z telefonów komórkowych i lokalizacji, a już po aresztowaniu, podczas przeszukania odnaleźli w jego komputerze dokument określany przez prokuraturę jako "plan" popełnianych zabójstw.

Rex Heuermann po zatrzymaniu w sprawie zabójstw Źródło zdjęcia: Reuters

Sam podejrzany, któremu postawiono początkowo zarzuty trzech zabójstw, nie przyznał się wówczas do winy. Zrobił to w kwietniu tego roku. 62-latek z podnowojorskiej miejscowości Massapequa potwierdził przed sądem, że zabił osiem kobiet. Jak relacjonowała wówczas stacja CNN, podczas przesłuchania Heuermann "spokojnie powiedział o zabiciu kobiet, potwierdzając rozczłonkowanie niektórych ofiar i związanie innych".

Redagował AM