Świat "Bardzo poważny" stan króla. Rodzina jest przy szpitalnym łóżku, ludzie gromadzą się przed pałacem Oprac. Ewa Żebrowska |

Król Norwegii Harald V na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLE BERG RUSTEN

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Dwór Królewski poinformował rano, że stan 89-letniego monarchy ponownie się pogorszył. Nie podał dalszych informacji o jego zdrowiu ani leczeniu, wiadomo jednak, że król Harald od 17 sierpnia przebywa w Rikshospitalet w Oslo, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. Obowiązki regenta przejął następca tronu, 53-letni książę Haakon.

Jak podały media rodzina królewska zebrała się w czwartek w szpitalu w Oslo, premier Norwegii odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi Kościoła Norwegii przerwali zagraniczne podróże i wracają do kraju. "Cały naród łączy się, przesyłając serdeczne myśli królowi i reszcie rodziny królewskiej" - przekazał premier Jonas Gahr Store w oświadczeniu dla mediów.

Następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit przed Rikshospitalet Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLE BERG RUSTEN

Stan zdrowia norweskiego monarchy

Do szpitala przyjechali w czwartek m.in. królowa Sonja, następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit, księżniczka Ingrid Alexandra, książę Sverre Magnus oraz siostra króla, księżniczka Astrid. Do Rikshospitalet przyjechał również syn księżnej Mette-Marit, Marius Borg Hoeiby. 29-latek przebywa w areszcie domowym z elektroniczną bransoletą po skazaniu w czerwcu na cztery lata więzienia.

Przed Pałacem Królewskim w Oslo zbierają się w czwartek Norwegowie przejęci pogorszeniem się stanu zdrowia 89-letniego króla Haralda V. Pojawiły się pierwsze kwiaty. Przed rezydencją monarchy przybywa też dziennikarzy.

Pogorszył się stan zdrowia króla Haralda V. Kwiaty przed Pałacem Królewskim w Oslo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD

Harald V. 35 lat na tronie

Harald V jest królem Norwegii od 17 stycznia 1991 roku, kiedy to objął tron po śmierci ojca, Olava V. W styczniu obchodził 35-lecie panowania. W młodości uprawiał żeglarstwo i trzykrotnie reprezentował kraj na igrzyskach olimpijskich. W 1987 roku, wraz z załogą jachtu Fram X, zdobył mistrzostwo świata.

Król Harald V w 2024 roku Źródło zdjęcia: RODRIGO FREITAS/PAP/EPA

Król w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2003 roku zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego, a dwa lata później przeszedł operację zastawki serca. W 2024 roku, podczas pobytu w Malezji, wszczepiono mu rozrusznik serca.

W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan króla Haralda pogorszył się. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Według lekarzy pacjent zareagował na podane leki.

Redagował AM