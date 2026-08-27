Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Bardzo poważny" stan króla. Rodzina jest przy szpitalnym łóżku, ludzie gromadzą się przed pałacem

|
Następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit przed Rikshospitalet
Król Norwegii Harald V na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLE BERG RUSTEN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Norweski Dwór Królewski poinformował w czwartek rano, że stan zdrowia króla Haralda V jest bardzo poważny. Książę Haakon oraz królowa Sonja odwołali wszystkie swoje plany. Jak relacjonują media, bliscy gromadzą się przy szpitalnym łóżku monarchy. Tymczasem przed Pałacem Królewskim w Oslo zbierają się Norwegowie.

Dwór Królewski poinformował rano, że stan 89-letniego monarchy ponownie się pogorszył. Nie podał dalszych informacji o jego zdrowiu ani leczeniu, wiadomo jednak, że król Harald od 17 sierpnia przebywa w Rikshospitalet w Oslo, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. Obowiązki regenta przejął następca tronu, 53-letni książę Haakon.

Jak podały media rodzina królewska zebrała się w czwartek w szpitalu w Oslo, premier Norwegii odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi Kościoła Norwegii przerwali zagraniczne podróże i wracają do kraju. "Cały naród łączy się, przesyłając serdeczne myśli królowi i reszcie rodziny królewskiej" - przekazał premier Jonas Gahr Store w oświadczeniu dla mediów.

Następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit przed Rikshospitalet
Następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit przed Rikshospitalet
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLE BERG RUSTEN

Stan zdrowia norweskiego monarchy

Do szpitala przyjechali w czwartek m.in. królowa Sonja, następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit, księżniczka Ingrid Alexandra, książę Sverre Magnus oraz siostra króla, księżniczka Astrid. Do Rikshospitalet przyjechał również syn księżnej Mette-Marit, Marius Borg Hoeiby. 29-latek przebywa w areszcie domowym z elektroniczną bransoletą po skazaniu w czerwcu na cztery lata więzienia.

Przed Pałacem Królewskim w Oslo zbierają się w czwartek Norwegowie przejęci pogorszeniem się stanu zdrowia 89-letniego króla Haralda V. Pojawiły się pierwsze kwiaty. Przed rezydencją monarchy przybywa też dziennikarzy.

Pogorszył się stan zdrowia króla Haralda V. Kwiaty przed Pałacem Królewskim w Oslo
Pogorszył się stan zdrowia króla Haralda V. Kwiaty przed Pałacem Królewskim w Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD

Harald V. 35 lat na tronie

Harald V jest królem Norwegii od 17 stycznia 1991 roku, kiedy to objął tron po śmierci ojca, Olava V. W styczniu obchodził 35-lecie panowania. W młodości uprawiał żeglarstwo i trzykrotnie reprezentował kraj na igrzyskach olimpijskich. W 1987 roku, wraz z załogą jachtu Fram X, zdobył mistrzostwo świata.

Król Harald V w 2024 roku
Król Harald V w 2024 roku
Źródło zdjęcia: RODRIGO FREITAS/PAP/EPA

Król w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2003 roku zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego, a dwa lata później przeszedł operację zastawki serca. W 2024 roku, podczas pobytu w Malezji, wszczepiono mu rozrusznik serca.

W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan króla Haralda pogorszył się. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Według lekarzy pacjent zareagował na podane leki.

Redagował AM

Źródło: PAP, BBC, Afterposten
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
19 min
pc
Giertych powinien bronić szefa Zondacrypto? Kalisz nie ma wątpliwości
Kropka nad i
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
NorwegiaZdrowie
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Było gorąco, ale Polki pokazały klasę. Odwróciły losy seta
RELACJA
"Wyścig słoni" na S7
"Wyścigi słoni" na S7
WARSZAWA
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
CBA na Dolnym Śląsku, zatrzymani w prokuraturze. Mają usłyszeć zarzuty
Wrocław
nvidia czip shutterstock_1060748543
Gigant na zakupach, kurs rośnie. "Naprawdę ogromny potencjał"
BIZNES
Samochód DIOZ po pożarze
Spłonął samochód DIOZ. Prokuratura ujawnia, co widać na nagraniu z monitoringu
Bartłomiej Plewnia
Badanie alkomatem
Stracił auto i będą sprawdzać, czy jest trzeźwy
WARSZAWA
apteka, leki
Będą zmiany w darmowych lekach. Resort zdrowia bierze na celownik drogie preparaty
Piotr Wójcik
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch mężczyzn przy drodze
WARSZAWA
pap_20210608_12B
Ratko Mladić nie żyje
Świat
samolot, wnętrze
"Macie wybór". Nagranie z pokładu samolotu obiegło media
Świat
Mieszkańcy tłumnie stawili się na sesję rady gminy
Tysiąc hektarów z fotowoltaiką. Burmistrz się nie zorientował, mieszkańcy protestują
Podlasie
Skutki powodzi w Nepalu
Katastrofa w Nepalu i Tybecie. Ponad 350 zabitych
METEO
Ukraińskie flagi miały powiewiać na ulicach Bydgoszczy. Nagranie tego nie dowodzi
FAŁSZBydgoszcz wywiesiła flagi Ukrainy? Nie to miasto, nie ten symbol
Gabriela Sieczkowska
Aedes aegypti, czyli komar egipski, roznosi różne wirusy
Malaria na lotnisku we Frankfurcie. Drugi zakażony zmarł
Anna Bielecka
meta siedziba shutterstock_2303237425
"Prowadzimy obecnie dochodzenie". Meta pod presją
Alicja Skiba
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Co z wnioskiem o ekstradycję Ziobry? "Jest już w rękach amerykańskich"
Polska
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Polskie magazyny pełne gazu. W Europie jesteśmy wyjątkiem
BIZNES
imageTitle
Walka o drużynowe mistrzostwo świata na żużlu w sobotę w Eurosporcie 3, Playerze i HBO Max
EUROSPORT
40-latka wjechała w ogródek gastronomiczny
Kiedy zmiotła ogródek gastronomiczny "była trzeźwa", w domu miała blisko 2 promile
Poznań
Marcin Romanowski
Jest decyzja sądu w sprawie ENA Romanowskiego
Polska
imageTitle
"To absolutna katastrofa". Minister sportu ostro o Piesiewiczu
EUROSPORT
Patrol zatrzymał chłopca do kontroli
Policja zatrzymała dziewięciolatka na hulajnodze
Kraków
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na pasach. Prokuratura ujawnia, co powiedzieli kierowcy
Klaudia Kamieniarz
Radosław Piesiewicz
Fuja o zatrzymaniu Piesiewicza: sam dostarczył na siebie dowody
BIZNES
Spółdzielcza Farma MOST
Przypomną miejsca, które "karmiły" Warszawę
WARSZAWA
pap_20260615_0VR
"PiS po uszy w aferze", "symbol skrajnego zepsucia"
Polska
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
BIZNES
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
imageTitle
"Moje nazwisko przeszkadza innym". Prawnuk Benito Mussoliniego doczekał się debiutu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica