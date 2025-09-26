Logo strona główna
Drony nad ważnym portem na Bałtyku

shutterstock_302880743
Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii
Źródło: TVN24
Nad archipelagiem w Karlskronie na południowym wschodzie Szwecji zaobserwowano w nocy z czwartku na piątek dwa niezidentyfikowane drony. W mieście znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej. Także w nocy, z powodu podejrzenia lotu dronem, ponownie na krótko zamknięto lotnisko w duńskim Aalborgu.

Mattias Lundgren z lokalnej policji potwierdził nadawcy publicznemu SVT, że incydent dotyczy "drona większego rodzaju, podobnego do tego, jakie zaobserwowano w ostatnich dniach w Danii". Według świadków bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem. Jak przekazał Lundgren, zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia ustawy o lotnictwie.

W Karlskronie, mieście położonym na wyspach, znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, siedzibę mają tam też firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi. Karlskrona to również ważny port na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy między innymi z Gdyni.

Duńskie lotnisko w Aalborgu ponownie na krótko zamknięte

W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane duże drony doszło w Danii.

Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy
Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze i Oslo w sąsiedniej Norwegii, na kilka godzin blokując tam ruch samolotów.

Źródło: Mapy Google

Władze Norwegii poinformowały w czwartek, że aresztowała obcokrajowca obsługującego drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Oslo.

W nocy z czwartku na piątek z powodu podejrzenia lotu dronem ponownie na krótko zamknięto lotnisko w Aalborgu.

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

