W Niemczech zawalił się budynek. Trwa akcja
Według niemieckich mediów zdarzenie miało miejsce przy ulicy James-von-Moltke-Straße, blisko dworca kolejowego. Görlitz jest położone tuż przy granicy z Polską, nad Nysą Łużycką.
Na miejscu zdarzenia jest straż pożarna i policja. Na razie nie jest jasne, z jakich powodów doszło do zawalenia budynku oraz czy są ofiary - podał niemiecki dziennik "Die Zeit".
Obszar wokół budynku został ewakuowany i otoczony przez służby. Jak podał "Die Zeit" dopiero po zabezpieczeniu terenu służby rozpoczną poszukiwania możliwych ofiar w zawalonym budynku. Na ten moment nie udzielają więcej informacji.
Źródło: Die Zeit