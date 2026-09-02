Świat Media: podejrzani o próbę ataku w Lipsku zidentyfikowani Adrian Wróbel |

Lipsk. Uzbrojony dron obok ukraińskiego samolotu. Relacja Alicji Rucińskiej (wideo z 6 sierpnia 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Filip Singer/PAP/EPA

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Jak podał dziennik, jednym z nich ma być mężczyzna urodzony w Rosji z paszportem łotewskim, który utrzymuje powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. Do Niemiec miał przylecieć pod koniec lipca przez lotnisko w Berlinie, a następnie - jechać wynajętym samochodem w kierunku Lipska. Kraj opuścił na dwa dni przed nieudanym atakiem, ponownie przez lotnisko w stolicy Niemiec.

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Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi i posiada rosyjski paszport. Był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Śledczy dotarli do niego dzięki śladom DNA, znalezionym na jednym z dronów na terenie lotniska. Mężczyzna miał wjechać do Niemiec z włoską wizą turystyczną, wydaną pod koniec kwietnia w placówce Włoch w Mińsku.

Zdaniem śledczych stoją oni za udaremnionym atakiem na lotnisku.

Niemiecki minister: to Rosja stoi za incydentem z dronem na lotnisku w Lipsku

We wtorek szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Johannem Wadephulem oświadczył, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem wyposażonym w detonator i materiał wybuchowy na lotnisku w Lipsku.

Tego samego dnia niemieckie służby odnotowały próbę sabotażu sieci energetycznej w Bergheim, zaś dzień później na dworcu w Augsburgu doszło do eksplozji, w wyniku której dwie osoby odniosły obrażenia. Według mediów, policja bada związek zdarzenia na stacji kolejowej z przestępczością zorganizowaną.

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W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.

Ukraiński samolot transportowy na lotnisku Lipsk/Halle Źródło zdjęcia: Filip Singer/PAP/EPA