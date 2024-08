Nagranie z Mokotowa, nowe zarzuty dla Michała O., Obama rozbił bank na X

1. Tragiczny wypadek na Mokotowie. Jest nagranie

Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku Leszek Szymański/PAP/EPA

2. Nowy wirus w Europie

W Europie odnotowano 19 przypadków zakażenia amazońskim wirusem Oropouche - podało Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Objawy wirusowej choroby Oropouche to gorączka z bólem głowy, nudności, wymioty, bóle mięśni i stawów.

3. Sztandarowy program pod znakiem zapytania

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział we wtorek, że jego ugrupowanie nie poprze programu kredytu mieszkaniowego naStart.

"Nie poprzemy kredytu 0%" - napisał marszałek Sejmu na platformie X. - To jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania - ocenił. Minister finansów Andrzej Domański mówił wcześniej, że jeżeli Hołownia i jego ugrupowanie nie poprą projektu w sprawie kredytu naStart, to szansa, że zostanie on wdrożony, radykalnie spadnie.